Evkur Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig seyirci ortalamasında 8. sırada yer aldı

Evkur Yeni Malatyaspor 14. hafta itibariyle seyirci ortalaması bakımından Süper Lig’de mücadele eden birçok takımı geride bıraktı. Evkur Yeni Malatyaspor’un oynadığı 7 iç saha maçını ortalama 10 bin 634 taraftar izledi.

Bu sezon Süper Lig’e çıkan Evkur Yeni Malatyaspor seyirci ortalaması ile birçok takımı geride bıraktı. 7 iç saha maçını ortalama 10 bin 634 taraftarın izlediği Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de bu alanda ilk 8 takım arasında yer aldı.

2017-2018 sezonunda 14 hafta sonunda 7 iç saha maçına çıkan Yeni Malatyaspor ligin ilk haftasında geçen sezondan kalan cezası nedeniyle Osmanlıspor maçında seyircisinden yoksun mücadele etmişti. Daha sonra Yeni Malatya Stadyumu'nda Antalyaspor, Bursaspor, Konyaspor, Trabzonspor, Başakşehir ve Beşiktaş'ı ağırlayan Evkur Yeni Malatyaspor, haftalar ilerledikçe taraftar sayısını gözle görülür bir şekilde arttırmıştı. Erol Bulut: `Eninde sonunda şeytanın bacağını kıracağız` Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, bu hafta oynayacakları Göztepe maçında yakaladıkları pozisyonları değerlendirmek istediklerini belirterek, “Eninde sonunda şeytanın bacağını kıracağız. İnşallah bu hafta başlangıcını yaparız. Göztepe karşısında yakaladığımız pozisyonları gole çevirebiliriz” dedi. İlgili Haberi Oku

Sarı-kırmızılıların en fazla taraftarının olduğu maç Süper Lig'de 0-0 berabere biten Evkur Yeni Malatyaspor – Beşiktaş karşılaşması olurken, bu müsabakayı toplamda 20 bin 145 biletli taraftar izledi. Süper Lig'de takımların 14 haftalık seyirci ortalaması ise şu şeklide oluştu:

1- Galatasaray: 39828

2- Beşiktaş: 34455

3- Fenerbahçe: 29298

4- Trabzonspor: 23112

5- Bursaspor: 21625

6- Antalyaspor: 16067

7- A.Konyaspor: 13579

8- E.Yeni Malatyaspor: 10634

Beşiktaş maçında taraftar rekoru kırıldı

Malatya futbolunda bugüne kadar oynanmış müsabakalar arasında bir maça gelen en fazla biletli taraftar rekorunun kırıldığı Beşiktaş maçı bu özelliğiyle de tarihe geçti. Protokol tribün, basın tribünü ve özel bölümler dışında güvenlik gerekçesiyle açılmayan kuzey tribün koltuklarının da toplam kapasiteye eklenmediği maçta tribünler örneğine az rastlanır bir görsel şov oluşturmuştu.E. Yeni Malatyaspor toplam Passolig sayısı ile de 44 bin barajını aştı.