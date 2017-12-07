Esnafın ticari zekası… Cenk Tosun 25, Oğuzhan 22, Talisca 20 lira…

Gaziantep’te Galatasaraylı bir zeytin satıcısı, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Leipzig ile karşılaşa Beşiktaş’ın oyuncularının isimlerini sattığı zeytinlere verdi. Zeytin satıcısı ithal zeytinleri Talisca, Pepe, Querasma, Medel ve Babel gibi isimlerle, yerli zeytinleri ise Fikret Orman, Şenol Güneş, Cenk Tosun, Oğuzhan ve Tolgay gibi isimlerle satıyor.

Gaziantep'in Hürriyet Caddesinde bulanan bir iş yerinde daha önce Yeşilçam sanatçıları, araba isimleri ile satışa sunulan zeytinler, Beşiktaş – Leipzig maçı öncesi futbolcu isimleri ile satışa çıkarıldı. Galatasaraylı olduğunu söyleyen işletmeci, iriliği, tadı ve cinsine göre fiyatları değişen 28 çeşit zeytini, Beşiktaş Jimnastik Kulubü Başkanı, teknik heyeti ve oyuncuların isimlerini vererek, satıyor.

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Tezgahlardaki siyah zeytinlerden ithal türlere Talisca, Pepe, Querasma, Medel ve Babel, Fabri gibi Beşiktaş'ın yabancı oyuncularının isimleri verildi. Futbolcuların son performansına göre de fiyatlarını belirlenirken Medel 24, Pepe 22, Talisca 20, Babel 18, Quaresma 17 TL'den satışa sunuluyor.

YERLİLERDE EN PAHALI CENK TOSUN

Kulüp Başkanı Fikret Orman ve Teknik Direktör Şenol Güneş'in ismi verilen yerli zeytin türleri 30 TL'den satışa sunulurken, oyunculardan Cenk Tosun 25, Oğuzhan 22, Tolgay 17 TL, Gökhan Gönül ise 11 TL'den satılıyor.

Galatasaray taraftarı olduğunu belirten işletmeci Fevzi Özuğur, müşterilerin dikkatini çekmek ve Beşiktaş'a destek vermek amacıyla böyle bir uygulama başlattıklarını belirtti.

Özuğur, “En pahalı zeytinimiz Şenol Güneş adını verdiğimiz zeytin, 30 TL'den satıyoruz. En ucuzu ise Gökhan Gönül adını verdiğimiz zeytin onu da 11 TL'den satıyoruz. Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde iyi ilerliyor. Başarısının devamını diliyoruz” dedi. Skor tahmininde de bulunan Özuğur, maçı Beşiktaş'ın 2-0'lık bir skor ile kazanacağını söyledi.

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BEŞİKTAŞLILAR YOĞUN İLGİ GÖSTERİYOR

Tezgahtaki futbolcu isimleri Beşiktaşlıların yoğun ilgisini görüyor. Tezgahın ilgisini çektiğini söyleyen Mehmet Ali Kanbıçak ise, “Tezgahımızı gördük ilgimizi çekti. Beşiktaş'ımızın maçı 2-1 kazanacağını düşünüyorum. İnşallah kazanır” şeklinde konuştu. Zeytinleri kimileri tadına bakarak alırken, kimileri ise ismine göre satın alıyor. Bazı Beşiktaş taraftarları ise tezgahtaki futbolcu isimlerinin yer aldığı zeytinlerle fotoğraf çekiliyor.