Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeğeni Eskişehirspor’da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeğeni İzzet Erdoğan, Eskişehirspor'da bir kez daha sportif direktör olarak göreve başladı.

Teknik Direktör Alpay Özalan ile birlikte geçen sezon Eskişehirspor’da göreve gelen İzzet Erdoğan, daha sonra görevi bıraktığını açıklamıştı. Dün yeniden kulübe başkan olarak seçilen Halil Ünal ise, İzzet Erdoğan’ı yeniden göreve davet etti.

Teknik Direktör Yücel İldiz ile birlikte çalışacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeğeni İzzet Erdoğan, spor camiasına Gaziantepspor’da üstlendiği kaleci antrenörlüğü görevi ile başlamıştı. 45 yaşındaki Erdoğan, Antalyaspor’da yönetim danışmanı ve Eskişehirspor’da bir süre sportif direktörlük görevlerini üstlenmişti. Eskişehirspor`un yeni başkanı Halil Ünal Eskişehirspor'da uzun süredir devam eden başkanlık krizi, Halil Ünal'ın yeniden göreve talip olmasıyla çözüldü. İlgili Haberi Oku