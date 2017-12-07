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CANLI İZLE: Vitoria Guimaraes Konyaspor maçı izle! (Tivibu Spor canlı) Atiker Konyaspor maçını şifresiz veren kanallar

Vitoria Guimaraes Konyaspor maçını canlı izlemek isteyenler maçı şifresiz canlı yayınlacak kanallar listesini araştırıyor. Ülkemizden Vitoria Guimaraes Konyaspor maçı Tivibu Spor 2'den canlı izlenebilecek. Temsilcimiz maçı kazanması halinde halen gruptan çıkamayabilir. Marsilya'nın yenilmesi Anadolu Kartalı'nı kazanması halinde gruptan çıkaracak. Peki maç nasıl canlı izlenecek? Haberimizden Vitoria Guimaraes Konyaspor maçının canlı izleme yollarını ve Tivibu Spor izleme linkini bulabilirsiniz. İşte mücadelenin detayları...
22:117 Aralık 2017
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CANLI İZLE: Vitoria Guimaraes Konyaspor maçı izle! (Tivibu Spor canlı) Atiker Konyaspor maçını şifresiz veren kanallar

Nefesler tutuldu, Konyaspor maçı Tivibu Spor 2 canlı yayınına kısa bir süre kaldı. Taraftarlar Vitoria Guimaraes Konyaspor maçını canlı izlemek için dakika sayıyor. Temsilcimiz Vitoria Guimares maçında galip gelerek UEFA Avrupa Ligi’nde bir üst tura adını yazdırma şansını korumak istiyor. Mehmet Özdilek maç öncesi açıklamalarda bulundu. İşte Vitoria Guimaraes maçı canlı izleme linki ve Tivibu Spor canlı yayını…

Konyaspor ile Vitoria Guimaraes arasında oynanacak zorlu mücadele bugün saat 23:05’de oynanacak ve Tivibu Spor’dan naklen ve canlı olarak yayınlanacak. Aşağıdaki linkten Konyaspor Guimares maçını canlı izleyebilirsiniz. Üyelik ve ücret gerektirebilir.

VİTORİA GUİMARAES KONYASPOR MAÇI TİVİBU SPOR CANLI İZLE!

UEFA Avrupa Ligi’nde grup aşamasının son maçları, yarın yapılacak maçlarla tamamlanacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci organizasyonu Avrupa Ligi’nin 6. haftasında yarın 24 maç oynanacak.

KONYASPOR MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN KANALLAR

Arsenal, Atalanta, Braga, Dinamo Kiev, FCSB, Lazio, Olympique Lyon, Milan, Nice, Östersunds, Partizan, Viktoria Plzen, Real Sociedad, Salzburg, Villarreal ve Zenit’ten sonra son 32 turuna yükselecek takımlar, 6. hafta maçlarının ardından belirlenecek.

C Grubu’nda yer alan Medipol Başakşehir, saat 21.00’de başlayacak maçta sahasında Portekiz temsilcisi Braga ile karşılaşacak. Atiker Konyaspor ise TSİ 23.05’te oynanacak I Grubu mücadelesinde, bir diğer Portekiz ekibi Vitoria Guimaraes’e konuk olacak. Yurtdışında ikamet eden futbolseverler aşağıdaki kanallardan maçı canlı izleyebilirler.

IrakbeIN Sports Arabia 13 HD, beIN SPORTS CONNECT Arabia
İrlandaBT Sport Extra
CezayirbeIN Sports Arabia 13 HD, beIN SPORTS CONNECT Arabia
ArjantinESPN Play Sur
AvustralyabeIN Sports Connect Australia
AvusturyaSky Sport 1 HD
BahreynbeIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 13 HD
BelizeESPN Play Norte
BeninCanal+ Sport 2 Afrique
BolivyaESPN Play Sur
BrezilyaWatch ESPN Brasil
BruneibeIN Sports Connect Thailand
Burkina FasoCanal+ Sport 2 Afrique
BurundiCanal+ Sport 2 Afrique
KamboçyabeIN Sports Connect Thailand
KamerunCanal+ Sport 2 Afrique
KanadabeIN SPORTS CONNECT Canada
Cape VerdeCanal+ Sport 2 Afrique
Orta Afrika CumhuriyetiCanal+ Sport 2 Afrique
ÇadbeIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 13 HD, Canal+ Sport 2 Afrique
ŞiliESPN Play Sur
ÇinPPTV Sport China
KolombiyaESPN Play Sur
KongoCanal+ Sport 2 Afrique
Kosta RikaESPN Play Norte
Cote D’IvoireCanal+ Sport 2 Afrique
DanimarkaEurosport Player Denmark
DjiboutibeIN SPORTS CONNECT Arabia, Canal+ Sport 2 Afrique, beIN Sports Arabia 13 HD
Dominik CumhuriyetiESPN Play Norte
EkvadorESPN Play Sur
MısırbeIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 13 HD
El SalvadorESPN Play Norte
Ekvator GinesiCanal+ Sport 2 Afrique
FinlandiyaRuutu+
FransabeIN Sports MAX 7
GabonCanal+ Sport 2 Afrique
GambiyaCanal+ Sport 2 Afrique
AlmanyaSky Sport 1 HD, TeleClub Sport Live
GanaCanal+ Sport 2 Afrique
YunanistanCosmote Sport 8 HD
GuetemalaESPN Play Norte
GineCanal+ Sport 2 Afrique
Guinea-BissauCanal+ Sport 2 Afrique
HondurasESPN Play Norte
ÜrdünbeIN Sports Arabia 13 HD, beIN SPORTS CONNECT Arabia
KuveytbeIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 13 HD
LaosbeIN Sports Connect Thailand
LübnanbeIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 13 HD
LibyabeIN Sports Arabia 13 HD, beIN SPORTS CONNECT Arabia
MaliCanal+ Sport 2 Afrique
MoritanyabeIN Sports Arabia 13 HD, Canal+ Sport 2 Afrique, beIN SPORTS CONNECT Arabia
MeksikaESPN Play Norte
FasbeIN Sports Arabia 13 HD, beIN SPORTS CONNECT Arabia
Yeni ZelandabeIN Sports Connect New Zealand
NikaraguaESPN Play Norte
NijerCanal+ Sport 2 Afrique
NijeryaCanal+ Sport 2 Afrique
NorveçEurosport Player Norway
UmmanbeIN Sports Arabia 13 HD, beIN SPORTS CONNECT Arabia
Palestinian TerritorybeIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 13 HD
PanamaESPN Play Norte
ParaguayESPN Play Sur
PeruESPN Play Sur
PolonyaCanal+ Sport Online
PortekizSport TV1
KatarbeIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 13 HD
RuandaCanal+ Sport 2 Afrique
Suudi ArabistanbeIN Sports Arabia 13 HD, beIN SPORTS CONNECT Arabia
SenegalCanal+ Sport 2 Afrique
Sierra LeoneCanal+ Sport 2 Afrique
SomalibeIN Sports Arabia 13 HD, beIN SPORTS CONNECT Arabia
Güney AfrikaSuperSport Maximo
Güney SudanbeIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 13 HD
İspanyaMovistar+, beIN Sports Connect España
SudanbeIN Sports Arabia 13 HD, beIN SPORTS CONNECT Arabia
İsveçEurosport Player Sweden
İsviçreSky Sport 1 Switzerland, TeleClub Sport Live
SuriyebeIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 13 HD
TaylandbeIN Sports Connect Thailand
TogoCanal+ Sport 2 Afrique
TunusbeIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 13 HD

HAZIRLIKLAR TAMAM

Atiker Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi’nde deplasmanda oynayacağı Vitoria Guimares maçının Konya'daki hazırlıklarını tamamladı.7 Aralık Perşembe günü deplasmanda UEFA Avupa Ligi I Grubu 6. ve son maçında Vitoria Guimares ile karşılaşacak Atiker Konyaspor, Kayacık Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla Konya'daki hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Mehmet Özdilek ve yardımcı antrenörler gözetiminde yapılan antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Oyuncular topla oyun ve gol çalışması ile antrenmanı tamamladı.

KONYASPOR GOLCÜ ARIYOR

Atiker Konyaspor’da 4 hafta önce göreve başlayan teknik direktör Mehmet Özdilek, takımın iyi mücadele ettiğini, ancak ofansif anlamda yetersiz kaldığını söyledi.

Özdilek, “Konyaspor geçen sezon başarılı olmuş. Ancak sezon başında transfer döneminde bazı yanlışlıklar yapılmış. Yapılan onca transfere rağmen giden 4 oyuncunun yeri doldurulamamış” dedi.

Takıma öncelikle golcü bir futbolcunun gerektiğini belirten Özdilek, “Ön tarafta oynayan oyuncularımızın son vuruşlarında sıkıntı var. Ancak bu sıkıntıyı atlatacak gücümüz var. Ligin devre arasında mutlaka bir santrfor transferi yapacağız” ifadelerini kullandı.

Arayışa başladıklarını vurgulayan Özdilek, “Elbette ki kafamızda bazı oyuncular var. Aralarında eleme yapacağız ve kendimize en uygun futbolcunun transferini gerçekleştireceğiz. Tabi burada kulübün menfaatleri de önemli olacak” diye konuştu.

Özdilek, gerekmesi halinde orta sahaya ve savunmaya da takviye yapabileceklerini açıklarken, Bursaspor ile oynayacakları maç için de, “Rakibimiz güçlü bir takım. Bunu biliyoruz, ancak asla çekinmiyoruz. Sahaya her zaman olduğu gibi kazanmak için çıkacağız ve kazanacağımıza da inanıyoruz” dedi.

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Son güncelleme: 22:23 | 07.12.2017
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