CANLI İZLE: Vitoria Guimaraes Konyaspor maçı izle! (Tivibu Spor canlı) Atiker Konyaspor maçını şifresiz veren kanallar
Nefesler tutuldu, Konyaspor maçı Tivibu Spor 2 canlı yayınına kısa bir süre kaldı. Taraftarlar Vitoria Guimaraes Konyaspor maçını canlı izlemek için dakika sayıyor. Temsilcimiz Vitoria Guimares maçında galip gelerek UEFA Avrupa Ligi’nde bir üst tura adını yazdırma şansını korumak istiyor. Mehmet Özdilek maç öncesi açıklamalarda bulundu. İşte Vitoria Guimaraes maçı canlı izleme linki ve Tivibu Spor canlı yayını…
Konyaspor ile Vitoria Guimaraes arasında oynanacak zorlu mücadele bugün saat 23:05’de oynanacak ve Tivibu Spor’dan naklen ve canlı olarak yayınlanacak. Aşağıdaki linkten Konyaspor Guimares maçını canlı izleyebilirsiniz. Üyelik ve ücret gerektirebilir.
VİTORİA GUİMARAES KONYASPOR MAÇI TİVİBU SPOR CANLI İZLE!
UEFA Avrupa Ligi’nde grup aşamasının son maçları, yarın yapılacak maçlarla tamamlanacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci organizasyonu Avrupa Ligi’nin 6. haftasında yarın 24 maç oynanacak.
KONYASPOR MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN KANALLAR
Arsenal, Atalanta, Braga, Dinamo Kiev, FCSB, Lazio, Olympique Lyon, Milan, Nice, Östersunds, Partizan, Viktoria Plzen, Real Sociedad, Salzburg, Villarreal ve Zenit’ten sonra son 32 turuna yükselecek takımlar, 6. hafta maçlarının ardından belirlenecek.
C Grubu’nda yer alan Medipol Başakşehir, saat 21.00’de başlayacak maçta sahasında Portekiz temsilcisi Braga ile karşılaşacak. Atiker Konyaspor ise TSİ 23.05’te oynanacak I Grubu mücadelesinde, bir diğer Portekiz ekibi Vitoria Guimaraes’e konuk olacak. Yurtdışında ikamet eden futbolseverler aşağıdaki kanallardan maçı canlı izleyebilirler.
|Irak
|beIN Sports Arabia 13 HD, beIN SPORTS CONNECT Arabia
|İrlanda
|BT Sport Extra
|Cezayir
|beIN Sports Arabia 13 HD, beIN SPORTS CONNECT Arabia
|Arjantin
|ESPN Play Sur
|Avustralya
|beIN Sports Connect Australia
|Avusturya
|Sky Sport 1 HD
|Bahreyn
|beIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 13 HD
|Belize
|ESPN Play Norte
|Benin
|Canal+ Sport 2 Afrique
|Bolivya
|ESPN Play Sur
|Brezilya
|Watch ESPN Brasil
|Brunei
|beIN Sports Connect Thailand
|Burkina Faso
|Canal+ Sport 2 Afrique
|Burundi
|Canal+ Sport 2 Afrique
|Kamboçya
|beIN Sports Connect Thailand
|Kamerun
|Canal+ Sport 2 Afrique
|Kanada
|beIN SPORTS CONNECT Canada
|Cape Verde
|Canal+ Sport 2 Afrique
|Orta Afrika Cumhuriyeti
|Canal+ Sport 2 Afrique
|Çad
|beIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 13 HD, Canal+ Sport 2 Afrique
|Şili
|ESPN Play Sur
|Çin
|PPTV Sport China
|Kolombiya
|ESPN Play Sur
|Kongo
|Canal+ Sport 2 Afrique
|Kosta Rika
|ESPN Play Norte
|Cote D’Ivoire
|Canal+ Sport 2 Afrique
|Danimarka
|Eurosport Player Denmark
|Djibouti
|beIN SPORTS CONNECT Arabia, Canal+ Sport 2 Afrique, beIN Sports Arabia 13 HD
|Dominik Cumhuriyeti
|ESPN Play Norte
|Ekvador
|ESPN Play Sur
|Mısır
|beIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 13 HD
|El Salvador
|ESPN Play Norte
|Ekvator Ginesi
|Canal+ Sport 2 Afrique
|Finlandiya
|Ruutu+
|Fransa
|beIN Sports MAX 7
|Gabon
|Canal+ Sport 2 Afrique
|Gambiya
|Canal+ Sport 2 Afrique
|Almanya
|Sky Sport 1 HD, TeleClub Sport Live
|Gana
|Canal+ Sport 2 Afrique
|Yunanistan
|Cosmote Sport 8 HD
|Guetemala
|ESPN Play Norte
|Gine
|Canal+ Sport 2 Afrique
|Guinea-Bissau
|Canal+ Sport 2 Afrique
|Honduras
|ESPN Play Norte
|Ürdün
|beIN Sports Arabia 13 HD, beIN SPORTS CONNECT Arabia
|Kuveyt
|beIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 13 HD
|Laos
|beIN Sports Connect Thailand
|Lübnan
|beIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 13 HD
|Libya
|beIN Sports Arabia 13 HD, beIN SPORTS CONNECT Arabia
|Mali
|Canal+ Sport 2 Afrique
|Moritanya
|beIN Sports Arabia 13 HD, Canal+ Sport 2 Afrique, beIN SPORTS CONNECT Arabia
|Meksika
|ESPN Play Norte
|Fas
|beIN Sports Arabia 13 HD, beIN SPORTS CONNECT Arabia
|Yeni Zelanda
|beIN Sports Connect New Zealand
|Nikaragua
|ESPN Play Norte
|Nijer
|Canal+ Sport 2 Afrique
|Nijerya
|Canal+ Sport 2 Afrique
|Norveç
|Eurosport Player Norway
|Umman
|beIN Sports Arabia 13 HD, beIN SPORTS CONNECT Arabia
|Palestinian Territory
|beIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 13 HD
|Panama
|ESPN Play Norte
|Paraguay
|ESPN Play Sur
|Peru
|ESPN Play Sur
|Polonya
|Canal+ Sport Online
|Portekiz
|Sport TV1
|Katar
|beIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 13 HD
|Ruanda
|Canal+ Sport 2 Afrique
|Suudi Arabistan
|beIN Sports Arabia 13 HD, beIN SPORTS CONNECT Arabia
|Senegal
|Canal+ Sport 2 Afrique
|Sierra Leone
|Canal+ Sport 2 Afrique
|Somali
|beIN Sports Arabia 13 HD, beIN SPORTS CONNECT Arabia
|Güney Afrika
|SuperSport Maximo
|Güney Sudan
|beIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 13 HD
|İspanya
|Movistar+, beIN Sports Connect España
|Sudan
|beIN Sports Arabia 13 HD, beIN SPORTS CONNECT Arabia
|İsveç
|Eurosport Player Sweden
|İsviçre
|Sky Sport 1 Switzerland, TeleClub Sport Live
|Suriye
|beIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 13 HD
|Tayland
|beIN Sports Connect Thailand
|Togo
|Canal+ Sport 2 Afrique
|Tunus
|beIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 13 HD
HAZIRLIKLAR TAMAM
Atiker Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi’nde deplasmanda oynayacağı Vitoria Guimares maçının Konya'daki hazırlıklarını tamamladı.7 Aralık Perşembe günü deplasmanda UEFA Avupa Ligi I Grubu 6. ve son maçında Vitoria Guimares ile karşılaşacak Atiker Konyaspor, Kayacık Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla Konya'daki hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Mehmet Özdilek ve yardımcı antrenörler gözetiminde yapılan antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Oyuncular topla oyun ve gol çalışması ile antrenmanı tamamladı.
#AnadoluKartalı sahayı inceliyor. pic.twitter.com/AX56LwP8au
— Atiker Konyaspor (@konyaspor) 7 Aralık 2017
KONYASPOR GOLCÜ ARIYOR
Atiker Konyaspor’da 4 hafta önce göreve başlayan teknik direktör Mehmet Özdilek, takımın iyi mücadele ettiğini, ancak ofansif anlamda yetersiz kaldığını söyledi.
Özdilek, “Konyaspor geçen sezon başarılı olmuş. Ancak sezon başında transfer döneminde bazı yanlışlıklar yapılmış. Yapılan onca transfere rağmen giden 4 oyuncunun yeri doldurulamamış” dedi.
Takıma öncelikle golcü bir futbolcunun gerektiğini belirten Özdilek, “Ön tarafta oynayan oyuncularımızın son vuruşlarında sıkıntı var. Ancak bu sıkıntıyı atlatacak gücümüz var. Ligin devre arasında mutlaka bir santrfor transferi yapacağız” ifadelerini kullandı.
Arayışa başladıklarını vurgulayan Özdilek, “Elbette ki kafamızda bazı oyuncular var. Aralarında eleme yapacağız ve kendimize en uygun futbolcunun transferini gerçekleştireceğiz. Tabi burada kulübün menfaatleri de önemli olacak” diye konuştu.
Özdilek, gerekmesi halinde orta sahaya ve savunmaya da takviye yapabileceklerini açıklarken, Bursaspor ile oynayacakları maç için de, “Rakibimiz güçlü bir takım. Bunu biliyoruz, ancak asla çekinmiyoruz. Sahaya her zaman olduğu gibi kazanmak için çıkacağız ve kazanacağımıza da inanıyoruz” dedi.