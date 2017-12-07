CANLI İZLE: Vitoria Guimaraes Konyaspor maçı izle! (Tivibu Spor canlı) Atiker Konyaspor maçını şifresiz veren kanallar

Vitoria Guimaraes Konyaspor maçını canlı izlemek isteyenler maçı şifresiz canlı yayınlacak kanallar listesini araştırıyor. Ülkemizden Vitoria Guimaraes Konyaspor maçı Tivibu Spor 2'den canlı izlenebilecek. Temsilcimiz maçı kazanması halinde halen gruptan çıkamayabilir. Marsilya'nın yenilmesi Anadolu Kartalı'nı kazanması halinde gruptan çıkaracak. Peki maç nasıl canlı izlenecek? Haberimizden Vitoria Guimaraes Konyaspor maçının canlı izleme yollarını ve Tivibu Spor izleme linkini bulabilirsiniz. İşte mücadelenin detayları...

Nefesler tutuldu, Konyaspor maçı Tivibu Spor 2 canlı yayınına kısa bir süre kaldı. Taraftarlar Vitoria Guimaraes Konyaspor maçını canlı izlemek için dakika sayıyor. Temsilcimiz Vitoria Guimares maçında galip gelerek UEFA Avrupa Ligi’nde bir üst tura adını yazdırma şansını korumak istiyor. Mehmet Özdilek maç öncesi açıklamalarda bulundu. İşte Vitoria Guimaraes maçı canlı izleme linki ve Tivibu Spor canlı yayını…

Konyaspor ile Vitoria Guimaraes arasında oynanacak zorlu mücadele bugün saat 23:05’de oynanacak ve Tivibu Spor’dan naklen ve canlı olarak yayınlanacak. Aşağıdaki linkten Konyaspor Guimares maçını canlı izleyebilirsiniz. Üyelik ve ücret gerektirebilir.

VİTORİA GUİMARAES KONYASPOR MAÇI TİVİBU SPOR CANLI İZLE!

UEFA Avrupa Ligi’nde grup aşamasının son maçları, yarın yapılacak maçlarla tamamlanacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci organizasyonu Avrupa Ligi’nin 6. haftasında yarın 24 maç oynanacak.

KONYASPOR MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN KANALLAR

Arsenal, Atalanta, Braga, Dinamo Kiev, FCSB, Lazio, Olympique Lyon, Milan, Nice, Östersunds, Partizan, Viktoria Plzen, Real Sociedad, Salzburg, Villarreal ve Zenit’ten sonra son 32 turuna yükselecek takımlar, 6. hafta maçlarının ardından belirlenecek.

C Grubu’nda yer alan Medipol Başakşehir, saat 21.00’de başlayacak maçta sahasında Portekiz temsilcisi Braga ile karşılaşacak. Atiker Konyaspor ise TSİ 23.05’te oynanacak I Grubu mücadelesinde, bir diğer Portekiz ekibi Vitoria Guimaraes’e konuk olacak. Yurtdışında ikamet eden futbolseverler aşağıdaki kanallardan maçı canlı izleyebilirler.

Irak beIN Sports Arabia 13 HD, beIN SPORTS CONNECT Arabia İrlanda BT Sport Extra Cezayir beIN Sports Arabia 13 HD, beIN SPORTS CONNECT Arabia Arjantin ESPN Play Sur Avustralya beIN Sports Connect Australia Avusturya Sky Sport 1 HD Bahreyn beIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 13 HD Belize ESPN Play Norte Benin Canal+ Sport 2 Afrique Bolivya ESPN Play Sur Brezilya Watch ESPN Brasil Brunei beIN Sports Connect Thailand Burkina Faso Canal+ Sport 2 Afrique Burundi Canal+ Sport 2 Afrique Kamboçya beIN Sports Connect Thailand Kamerun Canal+ Sport 2 Afrique Kanada beIN SPORTS CONNECT Canada Cape Verde Canal+ Sport 2 Afrique Orta Afrika Cumhuriyeti Canal+ Sport 2 Afrique Çad beIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 13 HD, Canal+ Sport 2 Afrique Şili ESPN Play Sur Çin PPTV Sport China Kolombiya ESPN Play Sur Kongo Canal+ Sport 2 Afrique Kosta Rika ESPN Play Norte Cote D’Ivoire Canal+ Sport 2 Afrique Danimarka Eurosport Player Denmark Djibouti beIN SPORTS CONNECT Arabia, Canal+ Sport 2 Afrique, beIN Sports Arabia 13 HD Dominik Cumhuriyeti ESPN Play Norte Ekvador ESPN Play Sur Mısır beIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 13 HD El Salvador ESPN Play Norte Ekvator Ginesi Canal+ Sport 2 Afrique Finlandiya Ruutu+ Fransa beIN Sports MAX 7 Gabon Canal+ Sport 2 Afrique Gambiya Canal+ Sport 2 Afrique Almanya Sky Sport 1 HD, TeleClub Sport Live Gana Canal+ Sport 2 Afrique Yunanistan Cosmote Sport 8 HD Guetemala ESPN Play Norte Gine Canal+ Sport 2 Afrique Guinea-Bissau Canal+ Sport 2 Afrique Honduras ESPN Play Norte Ürdün beIN Sports Arabia 13 HD, beIN SPORTS CONNECT Arabia Kuveyt beIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 13 HD Laos beIN Sports Connect Thailand Lübnan beIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 13 HD Libya beIN Sports Arabia 13 HD, beIN SPORTS CONNECT Arabia Mali Canal+ Sport 2 Afrique Moritanya beIN Sports Arabia 13 HD, Canal+ Sport 2 Afrique, beIN SPORTS CONNECT Arabia Meksika ESPN Play Norte Fas beIN Sports Arabia 13 HD, beIN SPORTS CONNECT Arabia Yeni Zelanda beIN Sports Connect New Zealand Nikaragua ESPN Play Norte Nijer Canal+ Sport 2 Afrique Nijerya Canal+ Sport 2 Afrique Norveç Eurosport Player Norway Umman beIN Sports Arabia 13 HD, beIN SPORTS CONNECT Arabia Palestinian Territory beIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 13 HD Panama ESPN Play Norte Paraguay ESPN Play Sur Peru ESPN Play Sur Polonya Canal+ Sport Online Portekiz Sport TV1 Katar beIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 13 HD Ruanda Canal+ Sport 2 Afrique Suudi Arabistan beIN Sports Arabia 13 HD, beIN SPORTS CONNECT Arabia Senegal Canal+ Sport 2 Afrique Sierra Leone Canal+ Sport 2 Afrique Somali beIN Sports Arabia 13 HD, beIN SPORTS CONNECT Arabia Güney Afrika SuperSport Maximo Güney Sudan beIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 13 HD İspanya Movistar+, beIN Sports Connect España Sudan beIN Sports Arabia 13 HD, beIN SPORTS CONNECT Arabia İsveç Eurosport Player Sweden İsviçre Sky Sport 1 Switzerland, TeleClub Sport Live Suriye beIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 13 HD Tayland beIN Sports Connect Thailand Togo Canal+ Sport 2 Afrique Tunus beIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 13 HD

HAZIRLIKLAR TAMAM

Atiker Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi’nde deplasmanda oynayacağı Vitoria Guimares maçının Konya'daki hazırlıklarını tamamladı.7 Aralık Perşembe günü deplasmanda UEFA Avupa Ligi I Grubu 6. ve son maçında Vitoria Guimares ile karşılaşacak Atiker Konyaspor, Kayacık Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla Konya'daki hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Mehmet Özdilek ve yardımcı antrenörler gözetiminde yapılan antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Oyuncular topla oyun ve gol çalışması ile antrenmanı tamamladı.

KONYASPOR GOLCÜ ARIYOR

Atiker Konyaspor’da 4 hafta önce göreve başlayan teknik direktör Mehmet Özdilek, takımın iyi mücadele ettiğini, ancak ofansif anlamda yetersiz kaldığını söyledi.

Özdilek, “Konyaspor geçen sezon başarılı olmuş. Ancak sezon başında transfer döneminde bazı yanlışlıklar yapılmış. Yapılan onca transfere rağmen giden 4 oyuncunun yeri doldurulamamış” dedi.

Takıma öncelikle golcü bir futbolcunun gerektiğini belirten Özdilek, “Ön tarafta oynayan oyuncularımızın son vuruşlarında sıkıntı var. Ancak bu sıkıntıyı atlatacak gücümüz var. Ligin devre arasında mutlaka bir santrfor transferi yapacağız” ifadelerini kullandı.

Arayışa başladıklarını vurgulayan Özdilek, “Elbette ki kafamızda bazı oyuncular var. Aralarında eleme yapacağız ve kendimize en uygun futbolcunun transferini gerçekleştireceğiz. Tabi burada kulübün menfaatleri de önemli olacak” diye konuştu.

Özdilek, gerekmesi halinde orta sahaya ve savunmaya da takviye yapabileceklerini açıklarken, Bursaspor ile oynayacakları maç için de, “Rakibimiz güçlü bir takım. Bunu biliyoruz, ancak asla çekinmiyoruz. Sahaya her zaman olduğu gibi kazanmak için çıkacağız ve kazanacağımıza da inanıyoruz” dedi.