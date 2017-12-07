Büyükşehir Belediye Erzurumspor’da kaleci Kaya Tarakçı, süresiz kadro dışı bırakıldı

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, kaleci Kaya Tarakçı'nın Manisaspor maçı sonrası sergilediği olumsuz davranışlar nedeniyle süresiz kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor kalecisi Kaya Tarakçı, Manisaspor maçı sonrası sergilediği olumsuz davranışlar nedeniyle süresiz kadro dışı bırakıldı. Basın Sözcüsü Metin Barlak, yaptığı yazılı açıklamada Kaya Tarakçı'nın Manisaspor müsabakası sonrasında saha içinde seyirciyle girmiş olduğu olumsuz davranışların futbolcu ahlakına yakışmayacak boyutlara ulaştığını vurguladı.

Takım Kaptanı Kaya Tarakçı'nın olumsuz davranışlarını soyunma odası koridorlarında da devam ettirdiğine dikkat çeken Barlak, “Aynı tutum ve davranışını soyunma odası koridorlarında, üstelik idareci ve teknik heyetin huzurunda da devam ettiren Kaya Tarakçı, yönetim kurulunun 06.12.2017 günü saat 18.00’de yapmış olduğu toplantı neticesinde süresiz kadro dışı bırakılmasına karar vermiştir.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü yönetimi, teknik heyeti ve fedakar seyirci camiasıyla birlikte müstesna bir kulüptür. Hiç bir olumsuz davranış karşılıksız bırakılamaz. Zira hiçbir irade kulübün üzerinde olmayıp vazgeçilmez de değildir” diye konuştu. Balıkesirspor FIFA'lık oyuncular ile ödeme konusunda anlaştı Balıkesirspor Baltok Kulübü Başkanı Remzi Bocuk ve Teknik Direktör Can Cangök kulüp binasında mali konular ve bu hafta sonu oynanacak Ümraniyespor maçı öncesi basın açıklaması yaptı. Başkan Boncuk, FIFA'da dosyası olan oyuncular ile anlaştıklarını ve ödemelere başladıklarını söyledi. İlgili Haberi Oku