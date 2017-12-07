Bursaspor ile Fenerbahçe 97. randevuda

Spor Toto Süper Lig 15. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Bursaspor'a konuk olacak. Son haftaların flaş ismi Giuliano, deplasman performansıyla sarı lacivertlilerin Bursaspor karşısındaki en büyük kozu olarak görülüyor.

Fenerbahçe, Süper Lig’in 15. haftasında deplasmanda oynayacağı Bursaspor ile bugüne kadar 96 kez karşı karşıya geldi.

Bu maçlarda sarı-lacivertlilerin 48’e 14 galibiyet üstünlüğü bulunuyor. Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, yarın günü 20.00'da deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 14 haftada sarı-lacivertliler 26 puan ve averajla üçüncü sırada bulunuyor. Yeşil-beyazlılar ise 24 puanla altıncı sırada yer alıyor.

İki takım bugüne kadar Süper Lig’de 96 kez mücadele etti. Söz konusu maçlarda Fenerbahçe, 48 kez sahadan galip ayrılırken, Bursaspor ise 14 kez rakibini mağlup etti. 34 maçta ise kazanan taraf çıkmadı.

GIULIANO DEPLASMANDA ATIYOR

Bursaspor'un evinde oynanan son 8 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik alan sarı-lacivertliler, ligde son haftalarda yakaladığı çıkışı sürdürmek istiyor.

Süper Lig'de son 7 maçtır kaybetmeyen Fenerbahçe'nin deplasmanda attığı son 4 golün 3'ü Giuliano'dan geldi. Son haftalarda çıkışını sürdüren Giuliano, sarı-lacivertlilerin Bursaspor maçında gol yollarında en önemli isimlerinden biri olacak.

Bursaspor ile Fenerbahçe, 15’er golle ligde müsabakaların ilk yarısında en çok gol atan iki takım konumunda bulunuyor.

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