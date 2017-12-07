Bosna Hersek’te halka Fatih Terim soruldu, işte yanıtlar

Bosna-Hersek Milli Takımı'nın teknik direktörlük görevi için Fatih Terim'le görüştüğü öğrenilirken Bosna-Hersek'te yayın yapan avaz.ba adlı haber sitesinin sokak röportajına görüş verenlerin çoğunluğu hem Fatih Terim'in göreve getirilmesine hem de genel olarak yabancı bir teknik direktörün milli takımı çalıştırmasına sıcak bakmıyor.

SKOR DIŞ HABERLER / Bosna-Hersek Futbol Federasyonu’nun Fatih Terim’i teknik direktör olarak milli takımlarının başına getirmek için İstanbul’a gelmesi ülkemizde gündemi oluşturduğu kadar elbette olayın baş aktörü Bosna-Hersek’te de gündem oldu. Bosna Hersek’te yayın yapan avaz.ba adlı internet sitesi, çıkan haberler üzerine halka Fatih Terim’i sordu.

Videoda yer alan cevaplar ise oldukça çarpıcıydı. Muhabirin soru sorduğu 11 vatandaştan yalnızca biri Fatih Terim’i takımın başında görmek istediğini belirtiyor ancak Terim’in teklifi kabul etmeyeceğini düşünüyor. Futbolda sorunların aynı olduğunu ispatlar nitelikte ilk vatandaş “Neden yabancı? Bizim de iyi hocalarımız var. Mesela Bazdarevic. Neden yeniden o olmasın? Futbolumuzla ilgili planları olduğunu biliyorum. Veya Amar Osim” diyor.

İkinci kişi futbolu takip etmediğini ve Fatih Terim’i tanımadığını ifade ederken videoda görüşü alınan üçüncü kişi tanıdık bir isim ortaya atıyor. Yabancı bir teknik adam istemediğini belirten futbolsever, Hırvat teknik adam Robert Prosinecki’yi öneriyor. Dördüncü vatandaşın cevabı ise oldukça çarpıcı. Prosinecki’yi tercih ettiğini belirten vatandaş “Peki ya, Fatih Terim” sorusuna ise “İyi olsaydı, Türkiye’de kalırdı” şeklinde bir yanıt veriyor.

Videodaki 5., 6. ve 7. futbolseverlerin tercihi de Bosna-Hersek’in en başarılı takımı Zeljeznicar’ın eski teknik direktörü Amar Osim olurken, röportaja katılan 8. isim konuya farklı bir bakış açısından yaklaşıyor: “Yabancı bir çalıştırıcı isterim. Ama Fatih Terim’i değil… Türkiye’den bir adamın buraya gelmesi iyi olmaz. Bosna’daki Sırplar ve Hırvatlar bu durumdan mutsuz olurlar.”

9. ve 10. kişiler Müslüman bir teknik direktör istediklerini belirterek Fatih Terim’e bu yönden onay verirken 11. ve son vatandaş ise “Fatih Terim iyi bir tercih ancak bize geleceğini düşünmüyorum” diyor. Muhabirin “Peki ya Boşnak çalıştırıcılardan kim olabilir?” sorusuna ise “Neden Osim olmasın. Bir şansı hak ediyor. Önce kendi hocalarımızı deneyip daha sonra yabancı isimlere yönelmeliyiz” şeklinde cevap veriyor. Öte yandan sitede yer alan ankete göre oy verenlerin yüzde 48’i Terim’e “Hayır” diyor. Yüzde 34 “Evet” derken, yüzde 17 ise kararsız.

Çeviri: Bogdan Blotnej

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