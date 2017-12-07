Birleşik Arap Emirlikleri’nde bir garip olay! Futbol sahasına arabayla girdi!
Birleşik Arap Emirlikleri U18 Ligi'nde karşılaşmanın devam ettiği sırada bir araç sahanın içine girdi. Neyse ki herhangi bir yaralanma veya can kaybı olmadı...
SKOR DIŞ HABERLER / Birleşik Arap Emirlikleri’nde oynanan U18 maçında bir arabanın sahanın içine girmesi herkesi şoke etti.
Al Jazira’nın ev sahipliğinde oynanan maçta, karşılaşma devam ettiği sırada bir arabanın kornaya basarak sahaya girmesi oyuncuları şaşkına çevirdi.
Maçın hakemi oyunu hemen durdururken sahada bir tur atan araç daha sonra geldiği yerden tekrar oyun alanını terk etti.
Stattaki bazı kişiler durumun komik olduğunu düşünse de genç futbolcuların hayatının tehlikeye atıldığı yorumunu yapanlar, sürücünün cezalandırılması gerektiği şeklinde tepkilerini dile getirdi.
Son güncelleme: 10:42 | 07.12.2017