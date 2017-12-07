Birleşik Arap Emirlikleri’nde bir garip olay! Futbol sahasına arabayla girdi!

Birleşik Arap Emirlikleri U18 Ligi'nde karşılaşmanın devam ettiği sırada bir araç sahanın içine girdi. Neyse ki herhangi bir yaralanma veya can kaybı olmadı...

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