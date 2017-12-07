Beşiktaş’tan Necip Uysal’ın sakatlığı ile ilgili açıklama

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan RB Leipzig karşılaşmasınd sakatlanan Necip Uysal'ın sol diz iç yan bağında gerilme ve kapsülde kısmi yırtık tespit edildiği açıklandı

Spor Toto Süper Lig takımlarından Beşiktaş’, yıldız futbolcu Necip Uysal’ın sakatlığı ile ilgili açıklama yaptı.

Şampiyonlar Ligi’nde oynanan RB Leipzig karşılaşmasında sakatlanan başarılı savunma oyuncusunun sol diz iç yan bağında gerilme ve kapsülde kısmi yırtık tespit edildiği belirtildi.

İşte siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklama;

“RB Leipzig ile oynadığımız Şampiyonlar Ligi mücadelesinde sakatlık geçiren oyuncumuz Necip Uysal’ın Acıbadem Fulya Hastanesi'nde çekilen MR’ı ve yapılan ortopedik muayenesi sonrası; sol diz iç yan bağında gerilme ve kapsülde kısmi yırtık tespit edilmiştir. Sağlık ekibimiz tarafından oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.”

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