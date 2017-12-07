Beşiktaş’ın forveti Alvaro Negredo’dan 8 günde 6 gol
Beşiktaş'ın İspanyol forveti Alvaro Negredo; Manisa ve Galatasaray’ın ardından Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı RB Leipzig’i de boş geçmedi
Sezona 35 gol hedefiyle başlayan Alvaro Negredo, Türkiye Kupası'nda Manisaspor'a 4 gol attıktan sonra üst üste üçüncü maçta da tabelaya adını yazdırdı.
Derbide Galatasaray ağlarını havalandıran İspanyol santrfor, RB Leipzig karşısında da penaltıdan bir gol attı.
8 günde 6 kez fileleri havalandıran Negredo, Şampiyonlar Ligi'ndeki son golünü Man. City formasıyla V.Plzen'e 2013'te kaydetmişti.