Beşiktaş tarih yazdı

Şenol hocanın rotasyon yaparak şans verdiği ve Beşiktaş camiasının çok büyük başarılar beklediği Negredo, Medel, Lens ve Mitrovic, istenilen düzeye bir türlü gelemedi. Beşiktaş iki kulvarda yarışıyor. Şampiyonlar Ligi'nde başarılı oldu fakat ligde beklenen performansı ortaya koyamadı. Nedenlerini şöyle sıralayalım:

1- Negredo, Medel ve Lens, ilk geldikleri zaman, hem Beşiktaş'ı hem de Türkiye Ligi'ni çok küçümsediler. Lige hiç hazırlanmadan aşırı kilo alarak bitik bir şekilde Beşiktaş kadrosuna dahil oldular. Daha sonra Beşiktaş'taki kaliteli oyuncu kadrosunu, performansları ve ciddi olan hocasını görünce şaşırıp kaldılar. Hala bu şaşkınlıklarını atıp gerçek performanslarına da ulaşmış değiller.

2- Talisca'nın, geçen sezonki performansını ortaya koyabilmesi için Cenk veya Negredo'yla iyi iletişim kurması ve merkezden yapılan tüm atakları organize edip sonuca taşıması lazım. Fakat bu iletişimi, ilişkiyi, pas alışverişlerini bir türlü başaramıyor. Bu da hem Beşiktaş'ın hem de Talisca'nın bu sezonki üretkenliğini düşürmekte.

3- Lens ve Mustafa Pektemek, performans olarak Quaresma ve Babel'in yerini dolduracak düzeyde değil. Mustafa iyi niyetli ve tam kapasiteli oynamakta fakat yetenekleri sınırlı. Lens ise dominant yönü olan hızını kullanmıyor, mahalle topçusu gibi davranıyor. Geniş alanları kullanmak yerine topu dar alanlarda alıp gereksiz yere eziyor. Hem kendini rezil ediyor hem de takımına katkı sağlamıyor.

Biz demiştik ki bu grup Beşiktaş için leblebi olur. Ve Beşiktaş için gerçekten de leblebi oldu. Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde amacına ulaştı, tarih yazdı. Başkanıyla, yönetimiyle, taraftarıyla, Türkiye'nin en iyi hocasıyla gururumuz oldu. Tebrikler Beşiktaş.