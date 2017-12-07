Beşiktaş rekorları alt üst etti

Şampiyonlar Ligi'nde gruptan lider çıkmayı geçtiğimiz hafta garantileyen Beşiktaş, RB leipzig ile deplasmanda oynadığı maçı da kazanmayı başardı. Beşiktaş böylece Şampiyonlar Ligi'nde en fazla puan alan ve Şampiyonlar Ligi gruplarını namağlup tamamlayan tek Türk takımı oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu’nda Monaco, Porto ve RB Leipzig ile eşleşen Beşiktaş’ın, çok dengeli bir gruba düştüğü ve işinin zor olduğu söylendi. Ancak Beşiktaş, tüm bu yorumları boşa çıkararak grupta tarihe geçen bir performans sergiledi. Porto deplasmanından 3-1 galip gelerek grup maçlarına fırtına gibi başlayan Beşiktaş, daha sonra RB Leipzig’i İstanbul’da 2-0 ve Monaco’yu deplasmanda 2-1 mağlup etmeyi başardı. Sahasında oynadığı Monaco ve Porto maçlarında 1-1 berabere kalan Beşiktaş, son maç öncesi gruptan lider çıkmayı garantiledi. Formalite olarak çıktığı RB Leipzig maçında fazla forma şansı bulamayan futbolculardan oluşan bir 11 ile mücadele eden Beşiktaş, nefes kesen bir maç sonrası 3 puan almayı başardı. Son dakikalarda gelen golle üç puanı hanesine yazdıran Beşiktaş, inanılmaz bir rekora imza attı.

RB Leipzig Beşiktaş: 1-2 (Maç sonucu) UEFA Şampiyonlar Ligi'nde G Grubu'nu lider bitirmeyi garantileyen Beşiktaş'ın grup aşaması macerası tarihi zaferle sona erdi. Beşiktaş, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılırken hem gol hem de puan rekoru kırdı! İlgili Haberi Oku

Daha önce Fenerbahçe, 2007-2008 sezonunda topladığı 11 puan, bir Türk takımının Şampiyonlar Ligi gruplarında topladığı en yüksek puan olarak tarihe geçmişti. Bu rekoru kırmak için RB Leipzig karşısına çıkan Beşiktaş, aldığı 3 puan ile grupta 14 puana ulaştı. Bu, Türk takımları için Şampiyonlar Ligi’nde toplanan yeni rekor puan anlamına geldi. Beşiktaş ayrıca, Şampiyonlar Ligi’ni namağlup ve lider tamamlayan ilk Türk takımı olma başarısını gösterdi.

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi’nde en fazla gol atan takım olma unvanını da ele geçirmek için sahadaydı… Son dakikalarda Talisca’nın golü, Beşiktaş’ın gruptaki gol sayısını 11’e çıkardı. Beşiktaş, Galatasaray’ın 1999-2000 ve Fenerbahçe’nin 2004-2005 sezonunda attığı 10 golü geçerek, Şampiyonlar Ligi’nde en fazla gol atan Türk takımı unvanını da ele geçirdi.