Beşiktaş hem rekor kırdı hem kasasını doldurdu!

Şampiyonlar Ligi gruplarda son maçında Leipzig'i 2-1 mağlup eden ve namağlup olarak grubu lider tamamlayan Beşiktaş, kasasını doldurdu.

Şampiyonlar Ligi’nde grupta en çok puan toplayan, namağlup ve lider olarak bitiren ilk Türk takımı olan Beşiktaş, kasasını doldurmaya devam ediyor.

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi Son 16 turuna da kalarak 25 milyon TL daha almaya hak kazananan Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’nden bu sezon elde ettiği gelir 44 milyon euroyu (200 milyon TL) buldu.

GELİRLER ŞU ŞEKİLDE;

Katılım primi: 13 milyon euroPerformans primi: 7 milyon euroBir üst primi: 6 milyon euroHavuz geliri: 18 milyon euro

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