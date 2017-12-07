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Başakşehir’de Filistin’e destek

Başakşehir’in UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda Braga ile karşılaştığı müsabakada tribünlerde Filistin'e destek için pankart ve bayraklar dalgalandırıldı.
21:287 Aralık 2017
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Başakşehir’de Filistin’e destek

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 6. maçında evinde Braga ile karşılaşan Başakşehir tribünlerinde Filistin yalnız bırakılmadı. Kale arkasında bulunan tribünlerde Filistin bayrakları dalgalandıran taraftarlar Filistin lehine sloganlarda bulundu. Ortalarında dev Türk bayrağı dalgalandıran grup diğer yandan da Filistin bayraklarını sallayarak Filistin halkına destekte bulundu.

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Kale arkasında açılan pankartta yazan ‘Biz senin için 90 dakika, Kudüs için sonsuza dek birlikteyiz' yazısı dikkat çekti.

Etiketler
braga filistin kudüs Medipol Başakşehir
Son güncelleme: 21:29 | 07.12.2017
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