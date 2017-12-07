Başakşehir Braga maçı saat kaçta? Başakşehir Braga maçı şifreli mi? Avrupa Ligi maçı…

Avrupa Ligi temsilcilerimizden Başakşehir bu akşam Braga ile karşılaşacak. Başakşehir Braga maçında temsilcimizin tur atlaması için kesinlikle galibiyet gerekiyor. Başakşehir Braga maçı saat kaçta başlayacak? Başakşehir Braga maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte Avrupa Ligi mücadelesinin detayları...

Başakşehir’in parolası galibiyet! Başakşehir Braga maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak sorusunu soran taraftarlar şimdi internet üzerinden Başakşehir Braga maçının detaylarını araştırıyorlar. Diğer yandan Braga ise gruptan çıkmayı garantilese de liderliğini korumak için kazanmanın hesaplarını yapıyor. İşte Başakşehir Braga maçı detayları…

BAŞAKŞEHİR BRAGA MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Bu akşam Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanacak ve saat 21:00’de başlayacak mücadele TRT 1’den şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı anlatımı skor.sozcu.com.tr’de olacak…

ABDULLAH AVCI’DAN BAŞAKŞEHİR BRAGA MAÇI AÇIKLAMASI

UEFA Avrupa Ligi C Grubu son maçında yarın Portekiz’in Braga ekibini konuk edecek Medipol Başakşehir’de teknik direktör Abdullah Avcı ve genç oyuncu İrfan Can Kahveci açıklamalarda bulundu. Sezon başından beri oynadıkları oyunu devam ettirmek istediklerini belirten İrfan Can Kahveci, “Her zamanki kendi oyunumuzu oynamak istiyoruz. Kendi işimizi kendimiz halletmek istiyoruz. Diğer maçtan gelecek sonucu beklemek istiyoruz” dedi. Sezon başından bu yana Emre Belözoğlu'nun yerinde oynadığı söylenen İrfan Can, “Emre ağabey çok kaliteli bir isim. Ondan çok şeyler öğreniyorum. Geçen sene geldiğimde alışma sürecim vardı. Bu sene ise tam anlamıyla takıma katıldım diyebilirim. Emre ağabeyin yerinde oynamak, onun boşluğunu doldurmak zor bir durum. Ben de bu konuda elimden geleni yapıyorum” diye konuştu.

Bu sene oynadıkları resmi maçların sayısının oldukça fazla olduğunu belirten Abdullah Avcı ise, “Bu sene yoğun bir trafik yaşıyoruz. 25'inci maça çıkacağız. Ön elemede 4, gruplarda ise 6'ncı maçımızı oynayacağız. Her kulvarda olduğu gibi burada da sonuna kadar gitmek istiyoruz. Yarın grubun lideri, gruptan çıkmayı garantilemiş bir takımla oynayacağız. 4-4-2 düzeniyle oynuyorlar. Belli opsiyonlara sahipler ve yaş ortalaması 25. Bu kulvarda da oldukça tecrübeliler. Biz Başakşehir olarak her takıma ayrı plan ve programla hazırlanıyoruz. Öncelikle biz kendi maçımızı kazanmak istiyoruz. Kendi işimizi halledip, diğer sonuçlara bakacağız. Bu sene oynadığımız 10 maç bize uluslar arası seviyede deneyim kazandırdı. Umarım bu gruptan çıkıp, hem ülkeye puan, hem de tecrübe kazanmak istiyoruz. Her şeyimizle kazanmaya odaklıyız, Aklımızı, sabrımızı, son zamanlarda oynadığımız baskılı oyunu oynamak istiyoruz” İfadelerini kullandı.