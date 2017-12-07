Balıkesirspor FIFA’lık oyuncular ile ödeme konusunda anlaştı

Balıkesirspor Baltok Kulübü Başkanı Remzi Bocuk ve Teknik Direktör Can Cangök kulüp binasında mali konular ve bu hafta sonu oynanacak Ümraniyespor maçı öncesi basın açıklaması yaptı. Başkan Boncuk, FIFA’da dosyası olan oyuncular ile anlaştıklarını ve ödemelere başladıklarını söyledi.

Balıkesirspor Baltok yönetimi, kulüp tesislerinde mali, idari ve takımın sorunlarının masaya yatırıldığı bir basın toplantısı düzenledi. Balıkesirspor Baltok Kulüp Başkanı Remzi Boncuk, Balıkesirspor'un mali açıdan Temmuz ayına kadar 25 milyon lira paraya ihtiyacı olduklarını belirtti. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu'nun mali açıdan büyük destek olduğunu, FIFA'da dosyası olan oyuncular ile anlaşma yaptıklarını ve taksitler halinde ödemeleri yaptıklarını belirten Boncuk, alacaklarından dolayı federasyona başvuru yapan Kaptan Nizamettin ile konuştuklarını ve alacaklı futbolcuların sorunlarını çözmek için yönetim olarak çalıştıklarını belirtti. TFF 1. Lig | Balıkesirspor Baltok 0-0 Akın Çorap Giresunspor TFF 1. Lig'in 14. haftasında Balıkesirspor Baltok, Akın Çorap Giresunspor'u konuk etti. İki takım sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. İlgili Haberi Oku Teknik Direktör Can Cangök ise Balıkesirspor'un zor günlerden geçtiğini belirterek, “Geçen senelerden gelen transfer yasakları ve mali zorluklar nedeniyle takımda kadro yapılanmamız devam ediyor. Yönetim kurulu parasal olan bu işleri halletmeye çalışıyorlar. Bu sıkıntıların içinde Balıkesirspor iyi yolda devam ediyor. 3 puanımız silinmesiydi 5. sırada olacaktık ama yapacak bir şey yok. Takım olarak biz işimize bakıyoruz. Geçen hafta oynadığımız Giresunspor maçında tedbirli oynadık.

Kolay gol atıyoruz ama defans olarak sıkıntılarımız var. Kolay gol yiyoruz. Giresunspor 3 yıldan beri beraber oynayan ve tecrübeli bir takım. Bundan sonraki maçlarda daha iyi sonuç alabileceğimize inanıyorum. Huzurlu olan takımlar ligde daha başarılı oluyor. Bu hafta oynanacak Ümraniyespor karşılaşmasından 3 puan bekliyorum. Hedefimiz ligin son 3 maçını kazanmak. Ligde her takım her takımı yenecek güçte” şeklinde konuştu.