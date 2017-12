Alman devi Bayern Münih’te Beşiktaş sesleri! Twitter’da bomba paylaşımlar!

SKOR DIŞ HABERLER / Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamasını lider tamamlayarak bir üst tura yükselen siyah beyazlılara, Alman devi Bayern Münih’ten anlamlı bir mesaj geldi.

RB Leipzig’i deplasmanda 2-1 yenerek 14 puanla grubunu lider tamamlayan Beşiktaş, Twitter’daki İngilizce paylaşım yapan resmi hesabından, “Grubunu namağlup ve en fazla puanla tamamlayan tek Türk takımı. Şimdi, sıradaki kim?” yazılı bir paylaşım yaptı.

Bayern Münih’in ABD için yayın yapan Twitter hesabından ise, Beşiktaş’ın bu paylaşımına yıldız futbolcu James Rodriguez’in yer aldığı bir GIF ile yanıt verildi.

Öte yandan Bayern Münih hesabından #ComeToBesiktas etiketiyle yapılan bir başka paylaşımda ise başarılı futbolcu Corentin Tolisso’nun sözlerine yer verildi.

Bir üst turda Beşiktaş ile karşılaşma ihtimalleri üzerine değerlendirmede bulunan Tolisso, “Kiminle eşleşeceğimiz konusunu gerçekten düşünmedim ama geçen sezon Lyon’dayken Beşiktaş ile karşılaştım. Statlarındaki atmosfer sahada daha zevkle oynamama neden olmuştu. Böyle çıldırtıcı taraftaların önünde oynamak harika bir şey. Bu yüzden futbol oynuyorum” ifadelerini kullandı.

#ComeToBesiktas in the @ChampionsLeague round of 16@CorentinTolisso would be down to visit pic.twitter.com/UZMDCh7yEk

