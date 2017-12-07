Ali Koç’un ‘Fenerbahçeliyiz’ hesabı yeniden askıya alındı

Ali Koç'un seçim faaliyetlerini yürüttüğü mecralardan biri olan "Fenerbahceliyiz" isimli Twitter hesabı 6 Aralık akşamının ardından bugün de sabah saatlerinde askıya alındı.

Fenerbahçe’nin Mayıs 2018’de gerçekleştireceği Genel Kurul’da başkanlık için yarışacak olan Ali Koç’un seçim faaliyetlerini yürüteceği mecralardan biri olan “Fenerbahçeliyiz” isimli Twitter hesabı sıkıntılı bir dönemden geçiyor. 6 Aralık’ta 21.05’te askıya alınan, daha sonra sabaha karşı 03.30’da yeniden kullanıma açılan Twitter hesabı yeniden askıya alındı.

Saat 09.20’de hesabın yeniden askıya alınması ile ilgili Fenerbahçeliyiz.net’in Facebook hesabından bir açıklama yayınlandı. Ali Koç’a destek veren taraftarların sosyal medyada seslendirdikleri görüşlerin aksine kimsenin suçlanmamasının gerektiğinin açıklamada altı çizilirken sosyal medyada bu tarz durumların her hesabın başına gelebileceği belirtildi.

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