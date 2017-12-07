Ali Koç’a Twitter şoku!

Ali Koç'un kongre çalışmalarını yürüttüğü Twitter hesabı şikayet üzerine kapatıldı.

Fenerbahçe Başkan adayı Ali Koç'un geçtiğimiz hafta bir duyuru ile kongre kampanyasını yürüttüğü Twitter adresi yapılan bir şikayet üzerine kapatıldı. Ali Koç'un iletişim ekibi tarafından kullanılan hesabı kimin şikayet ettiği henüz anlaşılamadı.

Fenerbahçe`de Başkan Adayı Ali Koç`tan ilk açıklama! Mayıs 2018'de gerçekleştirilecek kongrede başkanlığa aday olduğunu açıklayan Ali Koç, adaylık kampanyasını yürüteceği internet sitesi üzerinden taraftara seslendi. İlgili Haberi Oku

Ali Koç'un iletişim ekibinin Twitter ile yaptığı yazışmaların ardından yaşanan problem çözüldü ve hesap sabaha karşı tekrardan açıldı.

Fenerbahceliyiz.net sitesinden yaşanan bu olayın ardından bir bilgilendirme paylaşıldı.

İşte o paylaşım…

Ali Koç taraftara seslenmişti…

Mayıs 2018’de gerçekleştirilecek kongrede başkanlığa aday olduğunu açıklayan Ali Koç, adaylık kampanyasını yürüteceği internet sitesi olan fenerbahceliyiz.net üzerinden taraftara seslenmişti.

İşte Ali Koç’un 1 Aralık 2017 tarihinde yaptığı o açıklama…