Adana Demirsporlu futbolcular İngilizce öğreniyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da futbolculara toplam 100 saatlik İngilizce dersi verilecek.

TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor’da futbolcular İngilizce kursuna başladı.

İngilizce dersleri antrenmanlardan önce Aytaç Durak Tesisleri'ne gelen eğitmenler tarafından verilirken, oyuncular antrenmanlardan arta kalan zamanlarda alacakları toplam 100 saatlik İngilizce dersinin ardından takımda arkadaşlarıyla anlaşacakları ve günlük hayatta kendilerine yeterli olacak İngilizceyi öğrenmiş olacaklar.

Adana Demirspor Kulübü'nde bir ilk olarak gerçekleşen İngilizce kursuna katılan oyuncular, yönetim kuruluna teşekkür etti.

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