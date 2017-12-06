Trabzonspor’dan Mertcan Çam açıklaması

Trabzonspor Kulübü, Şanlıurfaspor Başkanı ve birkaç kişi tarafından darp edildiği iddia edilen kiralık oyuncusu Mertcan Çam ile ilgili bir açıklama yayınladı.

Trabzonspor Kulübü, Şanlıurfaspor Başkanı ve birkaç kişi tarafından darp edildiği iddia edilen Mertcan Çam ile ilgili bir açıklama yayınladı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

“Şanlıurfaspor Kulübü’nde kiralık statüsündeki futbolcumuz Mertcan Çam’a yönelik saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Kulübümüz olayın yaşandığı andan itibaren şu ana kadar hem futbolcumuz hem ailesi hem de ilgili makamlarla irtibat halinde olmuş, gereğinin yapılması konusunda da girişimlerde bulunmuştur.

Kulübümüz başlatılan soruşturmayı yakından takip etmektedir. Olayın sorumluları hukuk önünde hesap vererek gereken cezaları almalıdır. Bu olayın Şanlıurfa halkına mal edilmemesi gerektiğinin altını çizerek, kamuoyuna saygıyla duyururuz.” Darp edilen Mertcan Çam, Başkan Emin Yetim gözaltına alındı Kiralık olarak Şanlıurfaspor'da forma giyen Trabzonsporlu futbolcu Mertcan Çam, darp edilmesinin ardından Şanlıurfaspor Başkanı, yöneticiler ve saldırganlardan şikayetçi oldu. Şanlıurfa Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, futbolcu Mertcan Çam'ı birkaç kişiyle birlikte dövdüğü iddia edilen Şanlıurfaspor Başkanı Emin Yetim'i, akşam saatlerinde gözaltına aldı. İlgili Haberi Oku