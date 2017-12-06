Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Son dakika Zafer Biryol yeniden gözaltına alındı

FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Zafer Biryol yeniden gözaltına alındı.
13:506 Aralık 2017
0
Son dakika Zafer Biryol yeniden gözaltına alındı

FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Biryol, adli kontrol şartıyla serbest kalmış, savcılığın itirazıyla hakkında yeniden yakalama kararı çıkarılmıştı. Habertürk’ün haberine göre Zafer Biryol, gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturmasında, Bylock kullanıcısı ve Fetullah Gülen’in çağrılarının ardından Bankasya’ya 800 bin lira para yatırdığı belirlenen Zafer Biryol gözaltına alınmıştı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ifadesi alınan Zafer Biryol, futboldaki FETÖ yapılanmasını polise tek tek anlattı. Göztepe, Konyaspor, Fenerbahçe, Çaykur Rizespor, Bursaspor ve Mersin İdmanyurdu’nda forma giyen Biryol, çıkarıldığı mahkemece denetimli serbestlik ile salıverildi.

SAVCI İTİRAZ ETTİ

Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcılığı, Zafer Biryol’un serbest bırakılmasına itiraz etti. Ünlü futbolcu hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldı. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Zafer Biryol’u yeniden gözaltına aldı.

CNN Türk

Etiketler
gözaltı Zafer Biryol
Son güncelleme: 14:14 | 06.12.2017
Skor
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER