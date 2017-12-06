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Son dakika… Zafer Biryol tutuklandı

Eski gol kralı futbolcu Zafer Biryol, FETÖ soruşturması nedeniyle yeniden gözaltına alınmasının ardından tutuklandı.
17:346 Aralık 2017
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Son dakika… Zafer Biryol tutuklandı

FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Zafer Biryol yeniden gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Eski futbolcu Zafer Biryol, savcılığın itirazı sonrasında çıkarılan yakalama kararı kapsamında bugün yeniden gözaltına alınmıştı. Biryol gözaltının ardından tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında eski futbolcu Zafer Biryol, 17 Kasım’da Bylock kullandığı iddiasıyla İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Biryol, 28 Kasım’da sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

28 Ağustos 2017 ByLock kullandığı iddia edilen Ömer Çatkıç tutuklandı ByLock kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan eski milli kaleci Ömer Çatkıç tutuklandı. İlgili Haberi Oku

Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcılığı, Zafer Biryol’un serbest bırakılmasına itiraz etmesi sonucu yakalama kararı çıkardı. Biryol, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bugün yeniden gözaltına alındı. Zafer Biryol, Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na götürüldü. İlerleyen saatlerde Biryol tutuklandı.

CNN Türk

Etiketler
fetö Zafer Biryol
Son güncelleme: 18:15 | 06.12.2017
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