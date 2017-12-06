Yıldırım Demirören’in beraat kararı bozuldu

Yargıtay, Beşiktaş'ın 2005-2007 yılları arasında yaşanan usulsüzlük iddiaları nedeniyle açılan davada aralarında Yıldırım Demirören'in bulunduğu sanıkların beraat kararını bozdu.

Beşiktaş’ın 2005-2007 yılları arasında yaşanan olayda 51 faturanın kayıtlarında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan davada yargıtay Yıldırım Demirören’in beraat kararını bozdu.

Yargıtay 11. Ceza Dairesi, Beşiktaş A.Ş’nin 2005-2007 yılları arasında 51 faturaya ilişkin kayıtlarında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla “Vergi Usül Kanunu’na muhalefet” suçundan açılan davada, aralarında TFF Başkanı Yıldırım Demirören’in de bulunduğu sanıkların beraatine ilişkin yerel mahkeme kararını “eksik inceleme” nedeniyle bozdu.

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Şirkette yönetim kurulu başkanı, üyesi, genel müdürü ve muhasebe müdürü olarak farklı görevleri bulunan sanıkların, mükellef şirket tarafından, Aralık 2005- Ağustos 2007 tarihleri arasında düzenlenen 51 adet satış faturasına ilişkin yasal defterlere yapılan 41 adet hileli kayıt sonucunda belli miktar KDV matrahının beyan dışı bırakılmak suretiyle, defter ve belgelerde muhasebe hilesi yapma suçunu işledikleri iddia edilmişti. İstanbul 6. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada, sanıkların beraatine karar verilmişti.

Kararın temyiz edilmesi üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 11. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını “eksik inceleme” nedeniyle bozdu.