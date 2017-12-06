Darp edilen Mertcan Çam, Başkan Emin Yetim gözaltına alındı

Kiralık olarak Şanlıurfaspor'da forma giyen Trabzonsporlu futbolcu Mertcan Çam, darp edilmesinin ardından Şanlıurfaspor Başkanı, yöneticiler ve saldırganlardan şikayetçi oldu. Şanlıurfa Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, futbolcu Mertcan Çam'ı birkaç kişiyle birlikte dövdüğü iddia edilen Şanlıurfaspor Başkanı Emin Yetim'i, akşam saatlerinde gözaltına aldı.

Trabzonspor’dan kiralık olarak gittiği Şanlıurfaspor’da Başkan Emin Yetim tarafından dövüldüğü iddia edilen Mertcan Çam, Başkan Yetim, kulüp yöneticileri ve saldırganlar hakkında şikayetçi oldu.

Şanlıurfa Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, futbolcu Mertcan Çam’ı birkaç kişiyle birlikte dövdüğü iddia edilen Şanlıurfaspor Başkanı Emin Yetim’i, akşam saatlerinde gözaltına aldı. Şanlıurfaspor’un resmi Twitter hesabı da gözaltı haberinin ardından “Kulüp başkanımız Emin Yetim Şanlıurfa Emniyet müdürlüğüne gelen yoğun baskılardan dolayı akşam saatlerinde gözaltına alındı. Suan asayiş sube binasında bulunan Başkanımız Yetim muhtemelen tutuklanacak” ifadeleriyle bir paylaşımda bulundu.

Kulüp başkanımız Emin Yetim Şanlıurfa Emniyet müdürlüğüne gelen yoğun baskılardan dolayı akşam saatlerinde gözaltına alındı. Suan asayiş sube binasında bulunan Başkanımız Yetim muhtemelen tutuklanacak. — Şanlıurfaspor (@Sanliurfaspor) 6 Aralık 2017

Şanlıurfaspor’da kiralık olarak forma giyen 21 yaşındaki Mertcan Çam, dün akşam idmana çıktığı sırada saldırıya uğradı. Saldırının ardından karayolu ile Erzincan’a gelen Mertcan Çam, bugün akşam saatlerinde Asayiş Şube Müdürlüğü’ne giderek kendisini darp eden kişilerden şikayetçi oldu.

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Başında, yüzünde ve bacaklarında darp izi olan Çam, vahim bir durum yaşadığını söyledi. Saldırının şokunu üzerinden atamadığını ifade Mertcan Çam, “İki sezondur Urfada’yım. Hakkımı aradım başka bir şey değil. Urfa’dan geldim, Erzincan’da şikayetçi oldum. Gençlik ve Spor Bakanına teşekkür ederim. Gerekli şikayetimi ilgili yerlere yaptım. Kolay kolay sindirilecek bir durum değil. İnşallah adalet yerini bulur. Ben sporcuyum sonuçta, bir sözleşme yapıyorlar, bu benim hakkım. Alınterimle kazanıyorum. O şahıslar, kişi veya kişiler cezalarını çekecekler. Destek veren herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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