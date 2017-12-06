Solomon, parkede hayatını kaybediyordu!

Güney Carolina Devlet oyuncusu olan Ty Solomon, geçtiğimiz Cumartesi günü oynanan karşılaşma sırasında bayıldı ve saha kenarında kalp masajına ihtiyaç duydu.

South Carolina State ve vs North Carolina State maçında, geçtiğimiz günlerde korkunç bir olay gerçekleşti.

Bir Güney Carolina Devlet oyuncusu olan Ty Solomon, geçtiğimiz Cumartesi günü oynanan karşılaşma sırasında bayıldı ve saha kenarında kalp masajına ihtiyaç duydu. Acil yardım çalışanlarının bayılmış oyuncuya yardım ettiğinde, iki takımın da oyuncularının soyunma odasına dönmeleriyle oyun durduruldu.

Güney Carolina antrenörlerinden birinin, kalp masajını Solomon’a uygulayan ilk kişi olduğu ve kendisini yeniden canlandırdığı söylendi. Şimdi ise, koç Murray Garvin Solomon’ın uyanık olduğunu ve kalbi sahada durmasına rağmen şimdi durumunun iyi olduğunu söyledi.

İlk yarının bitmesine 12:43 kala duran oyunda, Wolfpack ekibi 22-5 öndeydi ve uzun bir süre oyun durduktan sonra devam etme kararı alındı. Bulldogs ekibi, PNC Arena’daki State taraftarlarının ayakta alkışlaması eşliğiyle sahaya geri döndü ve Wolfpack pon pon kızları SC State tünelinde sıralandılar.

Solomon, olay için, “Muhtemelen, en ideal anda gerçekleşti” dedi ve “Bunu yaşadığım yerde olduğuna sevindim. Örneğin, bir takım arkadaşımla arabada olabilirdim ve sonuç oldukça farklı olabilirdi.” ifadesini kullandı.