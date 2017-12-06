Soldado: “Negredo kulübede devam etsin”

Fenerbahçe'nin İspanyol futbolcusu Soldado, NTV Spor'da açıklamalarda bulundu. İspanyol golcü, Beşiktaş forma giyen eski takım arkadaşı Negredo ile ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe’nin İspanyol futbolcusu Soldado, NTV Spor’da açıklamalarda bulundu…

İşte Soldado’nun yaptığı açıklamalar:

“Kendimi çok mutlu hissettiğim bir kulüpteyim. Burada olmaktan mutluyum, bir aile ortamı var. Sevgi dolu bir ortam görebiliyorum. Sevildiğinizi hissediyorsunuz. Burada çalışanlar kulübü çok seviyor. Çok büyük bir kulüpteyim. İstanbul gibi harika bir şehirde yaşıyorum. Burada olmaktan gerçekten de çok keyif alıyorum.”

Bana göre o liglerle (Avrupa'nın dev ligleri) kıyasladığınızda Türkiye Ligi'nin rekabet ortamı. 14 hafta sonunda büyük bir rekabet görüyoruz. Bu 6 takım çok az puan farkıyla sıralanıyor. Futbola insanlar büyük tutku duyuyor. Taraftarlar muhteşem bir tutku oluşturuyor. Premier Lig ve La Liga ile bu anlamda bir benzerlik yok.

Türkiye'de takımlar çok iyi durumda. İspanya'da hemen hemen Türkiye Ligi hiç izlenmiyor. İspanya'dan buranın nasıl bir seviyede olduğunuzu gözünüzde canlandıramıyorsunuz. İyi bir seviye var ve yabancı futbolculara yatırım yapılıyor. Bu da ligin kalitesini artırıyor. Taraftarlar açısından da keyif ve motivasyon kaynağı oluyor. Bu noktaları değerlendirirsek Türkiye Ligi'nin kaliteli olduğunu düşünüyorum.

Açıkçası benim için sezon iyi başlamadı. Diz sakatlığım vardı, tatil boyunca onunla uğraştım. Bir bacağımın diğer bacağımdan farklı olduğu bir durumdaydım. Tatil sonrası yüzde yüz hazır değildim. O dönem takımda forvet oynayacak bir ben vardım. Hazır olmasam da oynamak durumundaydım. Takım da o dönem şu andaki gibi değildi. Daha sonra da Vincent Janssen geldi, goller atmaya başladı. İkinci planda kaldım. Sivasspor maçında ise büyük bir keyif aldım. Dileğim gerçekleşti. İnsanlara neler yapabileceğimi gösterdim. Fenerbahçe'de atabileceğim en yüksek seviyede gol atmak ve takımı iyi yerlere taşımak için yardımcı olmak istiyorum.

Şu anda daha bir birlik görüntüsü sergiliyoruz. Vincent'in de gelmesi aslında beni biraz rahatlattı. Kendimi daha iyi hazırlama fırsatı yakaladım. Fizik anlamda tamamen hazır olmaya odaklandım. Şu anki durumdan ise çok da mutlu olduğumu söyleyemem. Ben her maçta sahada olmak istiyorum. Bu keyfi yaşayamıyorum. Fakat bunu değiştirmek de benim elimde. Hocamızın fikrini değiştirebilecek bir performans göstermem gerekiyor. Takımımız da iyi skorlar alıyor. İyi skorlar alınca, oyuncuları kadroda değiştirmek bazen zordur.

Aykut Kocaman'ın eski bir forvet oyuncusu olması bizim için avantaj. Ligi çok iyi tanıyan bir hocamız var. Rakiplerin zaaflarını son derece iyi şekilde biliyor. Uzun yıllar futbol oynadığı için doğru şekilde analiz yapan ve bize aktaran bir hocamız var. Kocaman'ın bir forvet oyuncusu olması bizim için bir avantaj. Ligin en çok gol atan takımı durumundayız. Bu da hocamızın gol atmaya dair planlarından kaynaklanıyor.

Bir patlama noktasıydı Osmanlıspor maçı. 2 maç üst üste sahadan istemediğimiz sonuçlarla ayrılmıştık. Soyunma odasında herkes kendini güvensiz hissediyordu. Çok büyük bir mutsuzluk yaşadık o akşam. Hiç olmadığımız kadar bir birlik olduk o akşam. Bizi bir araya getiren bir akşamdı. Eleştiriler tamamen üzerimizeydi. Bir reaksiyon gösterme durumu oldu. Herkes düşündüğünü söyledi, fikirlerini anlattı. Daha sonrasında bu tepki ortaya çıktı. Ardından olumlu sonuçlar almaya başladık. Bu tepkiyi vermek mental durumunuza da bağlı. Umarım bu durum bizim için uzun süre devam eder.

Şu anda çok farklı bir düşünce yapımız var. 4 hafta önceyle kıyaslarsak özgüvenimizi yukarı taşıdık ve maçlara farklı bakıyoruz. Galatasaray ligin üst sıralarında olması muhtemel takımlarla oynadı ve puan kayıpları yaşadı. Biz o karşılaşmaları geride bırakmıştık. Onları yakalama fırsatı bulduk. Beşiktaş da zorlayıcı bir rakip. Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorlar, bunu bir fırsata çevirebiliriz. Şampiyon olup olamayacağımız bize bağlı. Takımda herkes yüzde yüz performansını gösterirse mutlu sona ulaşan taraf biz oluruz.

Bana göre Gomis çok etkili bir forvet oyuncusu olarak öne çıkıyor. Ne kadar kolay gol atabildiğini görüyoruz. Ortaları istediği şekilde sonlandırabiliyor. Rakiplerin dengesini bozuyor. Negredo'nun pozisyonunda oynayan forvet oyuncuları çok gol atmış durumda. O yüzden az oynuyor. Benim buradaki durumumla benzer bir durumda. Onu eleştiren insanlar, henüz Negredo'yu tanımıyor. Ben onun İspanya'da neler yaptığını gördüm. Ama şu anda tercihim kulübede devam etmesi olur! Böyle olursa Beşiktaş'a katkı yapamaz… (Gülerek)

Günaydın, merhaba, evet gibi kelimeleri biliyorum. Türkçe zor bir dil. İngilizce öğrenirken de zorlanmıştım. Umarım gelecekte bildiğim kelime sayısını daha da yukarıya taşıyabilirim. İspanya'nın mutfağına çok benziyor Türk mutfağı… Benim için baklava çok farklı bir yer tutuyor… Nihat Kahveci'ye selam söylüyorum. Onun çok fazla sayıda maçlarını izledim. Ben tabii daha gençtim. Kesinlikle çok iyi şekilde dikine gidebilen, tehlikeli şutlar atan bir oyuncuydu. Nihat Kahveci, Real Sociedad'da Kovacevic ile birlikte rakipler için çok çok tehlikeli bir görüntü oluşturuyordu.

(Ajansspor)

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