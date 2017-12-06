Şampiyonlar Ligi’nde tarihi gece

Şampiyonlar Ligi'nde dün gece oynanan maçlarda tarihi ilkler yaşandı. İşte Devler Ligi tarihine kazınan anlar...

Şampiyonlar Ligi’nde bu hafta heyecanı dün gece 4 grupta oynanan 8 karşılaşma ile başladı. Toplam 17 golün atıldığı karşılaşmalarda büyük süprizler ve Şampiyonlar Ligi tarihinin ilkleri yaşandı.

MESSİ VE BARCELONA TARİH SAYFALARINDA

Barcelona, üst üste 11 sezon Şampiyonlar Ligi grubunu lider bitirdi ve turnuva rekoru kırdı. Şampiyonlar Ligi’ndeki 121. maçına çıkan Lionel Messi, Roberto Carlos’u geride bırakarak turnuvada en çok forma giyen Güney Amerikalı futbolcu oldu.

MBAPPE 18 YAŞINDA REKOR KIRDI

Şampiyonlar Ligi’ndeki 15. maçına çıkan 18 yaşındaki Kylian Mbappe, turnuva tarihinde 10 gole ulaşan en genç futbolcu oldu. 3-1 kaybedilen Bayern Münih deplasmanında 50.dakikada takımının tek golünü atan Mbappe hızla yükselen kariyerine yeni bir çentik daha attı.

LEWANDOWSKİ 50 YAPTI

PSG karşısında henüz 8.dakikada perdeyi açan Robert Lewandowski, kariyerinde çıktığı 90. Avrupa kupası maçında 50. golüne ulaştı. Şampiyonlar Ligi’nde 66. maçına çıkan Alman yıldız 43.golüne imza attı.

BENFİCA’DAN TARİHİ HEZİMET

Portekiz temsilcisi Benfica kendi sahasında Basel’e 2-0 mağlup olarak tarihi hezimet yaşadı. Grupta sıfır çeken Benfica sadece 1 gol atabildiği turnuvada tarihinde ilk kez bu kadar başarısız oldu.