Norveçli futbolcunun çıplak Kupa sevinci kızdırdı: ‘Bu Kral’a saygısızlık’

Norveç'te Kral Kupası'nı kazanan Lillestrom'ün futbolcusu sevinmeyi biraz abartınca tüm ülke şoke oldu

SKOR DIŞ HABERLER / Norveç takımı Lillestrom, Sarpsborg 08’i 3-2 mağlup ederek Kral Kupası’nı kazandı. Kupa kutlamaları ise alışılmış seviyeden biraz daha çılgın şekilde gerçekleşti. Norveçli futbolcu Aleksander Melgalvis takımının şampiyonluğunu sahnede takım arkadaşlarıyla birlikte kutlarken bir anda kıyafetlerini çıkarmaya başladı. 28 yaşındaki savunma oyuncusu arkadaşlarının şaşkın bakışları arasında bir anda tamamen çıplak kaldı. Daha sonra cinsel organını kazandıkları Kral Kupası’na sokarak şovunu sürdüren futbolcu tüm ülkeyi şoke etti.

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Oyuncunun söz konusu hareketleri Norveç’te büyük tepki topladı. Kral Harald’a hakaret olarak gösterilen davranışla ilgili Federasyon sözcüsü Yngve Haavik bir açıklama yayınladı: “Kupa kazanmak büyük bir olay tabii ki kutlanmalı. Ancak bunu Kral Kupası ve temsil ettiği her şeye bu kadar az saygı göstermeden de yapmak mümkün.”

Melgalvis ise tepkilere karşı geri adım atmadı: “Yaptığımdan pişmanlık duymuyorum. O anın heyecanı ile yapılan bir şeydi. Çok fazla olumlu tepki de aldım, eğlenceliydi.”