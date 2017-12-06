Mustafa Pektemek için tarihi gün
UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu’nu lider olarak tamamlamayı garantileyen Beşiktaş, Leipzig ile Almanya’da prestij maçına çıktı. Pepe, Quaresma, Gökhan Gönül, Babel, Atibas, Tolgay gibi isimleri İstanbul’da bırakan Şenol Güneş, Leipzig maçına sürpriz bir kadro ile çıktı. Kalede Tolga, sağ bekte Necip Uysal’a, sol açıkta ise Mustafa Pektemek’e şans veren Şenol Güneş’in bu iki kararı şaşkınlık yarattı. Özellikle Mustafa Pektemek’in ismini ilk 11’de gören Beşiktaş taraftarları, Orkan Çınar’a neden şans verilmediğini sorguladı.
Ancak Şenol Güneş, son kararını Mustafa Pektemek’ten yana kullanarak 29 yaşındaki futbolcu için unutamayacağı tarihi bir anın yaşanmasını sağladı. Kariyerinde şimdiye kadar 187 Süper Lig, 13 Avrupa Ligi ve 4 Şampiyonlar Ligi Eleme maçı bulunan Mustafa Pektemek, ilk kez Şampiyonlar Ligi grup maçlarında görev aldı. Mustafa Pektemek böylece meşhur Şampiyonlar Ligi müziğini kariyerinde ilk kez duymuş oldu.