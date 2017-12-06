Mustafa Pektemek için tarihi gün

Leipzig deplasmanında formalite maçına çıkan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş'in sahaya sürdüğü 11 herkesi şaşırttı. Fazla forma giyemeyen oyuncularına şans veren Şenol Güneş'in 11'de yer verdiği Mustafa Pektemek kariyerinde unutamayacağı tarihi bir an yaşadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu’nu lider olarak tamamlamayı garantileyen Beşiktaş, Leipzig ile Almanya’da prestij maçına çıktı. Pepe, Quaresma, Gökhan Gönül, Babel, Atibas, Tolgay gibi isimleri İstanbul’da bırakan Şenol Güneş, Leipzig maçına sürpriz bir kadro ile çıktı. Kalede Tolga, sağ bekte Necip Uysal’a, sol açıkta ise Mustafa Pektemek’e şans veren Şenol Güneş’in bu iki kararı şaşkınlık yarattı. Özellikle Mustafa Pektemek’in ismini ilk 11’de gören Beşiktaş taraftarları, Orkan Çınar’a neden şans verilmediğini sorguladı.

Chelsea`nin hocası Antonio Conte`den Beşiktaş açıklaması! Dün akşam oynanan Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında sahasında Atletico Madrid ile 1-1 berabere kalarak grubunu 2'inci sırada tamamlayan Chelsea'de Conte maç sonu yaptığı açıklamada olası rakiplerini değerlendirdi. İlgili Haberi Oku

Ancak Şenol Güneş, son kararını Mustafa Pektemek’ten yana kullanarak 29 yaşındaki futbolcu için unutamayacağı tarihi bir anın yaşanmasını sağladı. Kariyerinde şimdiye kadar 187 Süper Lig, 13 Avrupa Ligi ve 4 Şampiyonlar Ligi Eleme maçı bulunan Mustafa Pektemek, ilk kez Şampiyonlar Ligi grup maçlarında görev aldı. Mustafa Pektemek böylece meşhur Şampiyonlar Ligi müziğini kariyerinde ilk kez duymuş oldu.