Mertcan Çam’ın ağabeyi anlattı! ‘Kaçıyorum peşimdeler dedi’

Şanlıurfaspor'da yaşanan Mertcan Çam skandalının ardından genç futbolcunun ağabeyi Yiğit Çam SKOR'a özel açıklamalar yaptı.

ÜMİT GENÇ/ SKOR ÖZEL

Trabzonspor'dan kiralık olarak gittiği Şanlıurfaspor'da Başkan Emin Yetim tarafından dövüldüğü iddia edilen Mertcan Çam'ın ağabeyi Yiğit Çam dün gece kardeşiyle yaptığı konuşmayı ve yaşananları SKOR’a anlattı. Çam, Türkiye’nin gündemine bomba gibi düşen bu haber ile ilgili anbean yaşananları aktardı.

Şanlıurfaspor Kulübü Başkanı Emin Yetim'in darp ettiği iddia edilen genç futbolcu Mertcan Çam'ın ağabeyi Yiğit Çam, kardeşinin Trabzon'a doğru yola çıktığını akşam saatlerinde evde olacağını söyledi. İşte Yiğit Çam’ın açıklamaları…

‘KAÇIYORUM PEŞİMDELER DEDİ’

‘Kardeşim dün akşam saatlerinden bir arkadaşının telefonundan beni arayarak ‘abi çok kötü bir şey oldu’ dedi. Çok korkmuştu ve konuşamıyordu. Ne olduğunu sordum ve başkan beni dövdü tesislerden çıktım kaçıyorum peşimdeler dedi. Duyduklarım karşısında şok oldum. Nerede olduğunu sordum ama o kadar korkmuştu ki yerini bile bilmiyordu. Sadece ‘kaçıyorum düzlük bir yerdeyim’ dedi. Bütün her şeyine el koymuşlar. Darp edildiği fotoğrafları arkadaşından bana gönderdi. Arkadaşlarının ve bir taksicinin yardımıyla kaçmış.

‘BAKANIMIZI DEVREYE SOKTUK BENİ ARADI’

Olayı hemen tanıdıklarım vasıtasıyla İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun danışmanına ilettik. Daha sonra Bakan beni aradı ve durumun takipçisi olduğunu söyledi. Kardeşimin darp edildiği fotoğrafları Süleyman Soylu’ya ve menajeri Metin Korkmaz’a gönderdim. Kafasında, ayağında, sırtında kan izleri var. Korkudan gidip bir yerden darp raporu alamadı.

‘ALİ TANDOĞAN TESİSLERDE OLDU DEDİ’

Olayın ardından hocası Ali Tandoğan beni aradı. Tesislerde kavga sesleri duyduğunu ve Mertcan’ın kaçarak gittiğini öğrendiğini söyledi bana. ‘Size ulaştı mı telefonla?’ diye sordu. Başkanın daha önce de bu tip davranışlarda bulunduğunu söyledi. Olay kesinlikle tesislerde oldu ve bunu başkan yaptı. Yalan konuşuyorlar.

‘HER ŞEYİ ÇIKIP ANLATACAĞIZ’

Süleyman Soylu kardeşime ulaşmış ve onun yardımı sayesinde şu anda kara yoluyla Trabzon’a geliyor Mertcan. Akşam saatlerinde burada olacak ve bir basın açıklaması yapıp her şeyi anlatacağız. Bunun hesabını verecekler.

Mertcan Çam’ın darp edildikten sonra çekilen fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu.