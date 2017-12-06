Mersin İdmanyurdu’nun 6 puanı daha silindi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Mersin İdmanyurdu'nun eski dönemlerde takımda bulunan ve alacaklı şekilde ayrılan yabancı bazı oyunculardan dolayı 6 puanı daha silindi. 20 Eylül'de 3 puanı silinen kırmızı-lacivertli ekibin, son cezayla bu yıl 9 puanı silinmiş oldu.

Kulüp Başkanı Hamit İzol, “Bu bizden önce kesinlemiş bir cezaydı, müdahale edemedik. Aslında 9 puan silinecekti ama 3 puanı yaptığımız girişimlerle çözdük” dedi. TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Mersin İdmanyurdu, zor günler geçirmeye devam ediyor. 3 yıldır yaşadığı maddi sıkıntılar, transfer tahtasının kapalı olması karşısında nefes almakta zorlanan kırmızı-lacivertli ekip, bir de geçmiş dönemlerde alacağı olan yabancı oyuncuların FIFA’ya yaptığı şikayetlerle uğraşıyor. 20 Eylül’de yabancı bir oyuncuya olan borçtan dolayı 3 puanı silinen Güney ekibinin, dün başka bir yabancı oyuncunun alacağından dolayı 6 puanı daha silindi. Şu anda ligde sonuncu sırada bulunan Mersin ekibinin, -6 puanı bulunuyor.

“BU CEZA BİZDEN ÖNCE KESİNLEŞMİŞTİ”

Konuyla ilgili açıklama yapan Kulüp Başkanı Hamit İzol, geçmiş dönemde oynayan, takımda bulunan bazı yabancı oyunculara olan borçlardan dolayı şimdi sıkıntı yaşadıklarını söyledi. Dün itibariyle 6 puanlarının daha silindiğini kaydeden İzol, “Bizim bu cezaya müdahale şansımız olmadı çünkü bu ceza kesinlenmişti. Aslında 9 puan olacaktı ama 3 puana müdahale şansımız oldu ve onu hallettik. Biz hep diyoruz evet transfer tahtası önemli ama bu puan silme cezalarıyla ilgili dosyaları halletmemiz lazım. FİFA affetmiyor ve puanlarımızı siliyor. Şu anda diğer alacaklarla ilgili girişimlerimiz sürüyor ve bir daha puanımız silinmesin diye çalışma yürütüyoruz” diye konuştu.

“TAKIMA PARA VERİRKEN HİBE DİYE VERECEK”

Şubatta yapılacak olağan kongrede önemli kararlar alacaklarını kaydeden İzol, “O kongrede özellikle başkan veya yöneticilerin takıma vereceği paralarla ilgili önemli bir karar alacağız. Artık bir başkan veya yönetici takımdan ayrılırken ya da ayrıldıktan sonra takıma tebliğ koyduramayacak. Eğer para verecekse hibe diye verecek ve alacaklı olmayacak. Şu anda takımın borçlarının bir kısmı bundan kaynaklı. Artık -6 puandayız. Bundan sonra işimiz çok zor. Büyük ihtimalle bu ligden düşeceğiz ama biz zaten 3. ligin hazırlığını yapıyoruz. Kimse moralini bozmasın. Bu sıkıntılar en kısa sürede bitecek. İnşallah önümüzdeki yıldan itibaren Mersin İdmanyurdu’nu hak ettiği yere çıkarmaya başlayacağız” ifadelerini kullandı.