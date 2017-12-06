Mehmet Demirkol: ‘Rüştü Reçber markasına ayıp!’

Eski milli kaleci Rüştü Reçber, Galatasaray ile anılan Fatih Terim için çok tartışılacak bir yazı kaleme aldı. Bu yazının ardından NTVSpor'da Mehmet Demirkol Rüştü Reçber'in bu yazısını eleştirdi.

Rüştü Reçber bugünkü köşe yazısında Galatasaray ile adı geçen Fatih Terim ile ilgili isim vermeden bir yazı kaleme aldı. Reçber yazısında;

‘Şimdi kendisine bir uyarıda bulunayım….

– Diyelim ki teknik direktörü yolladınız.

– Diyelim ki ismi geçen kişiyi getirdiniz.

– Diyelim ki şampiyon oldunuz…

Ama olmayacak iki şey var;

1- Başkanlığınızı sorgulayacaksınız.

2- Şampiyonluğun keyfini bile çıkaramayacaksınız.’ İfadelerini kullandı.

Mehmet Demirkol NTVSPOR’da yayınlanan Spor Servisi programında söz konusu yazıda Terim’in adının geçmemesini şu sözlerle eleştirdi:

“Rüştü Reçber Türk futbol tarihinin en iyi kalecilerinden biri, birincisi. Türk futbol tarihinin en önemli futbol figürlerinden de bir tanesi. Ama Türk futbol tarihinin en önemli yazarlarından biri değil. Fatih Terim’den bahsederek isim vermeden yazı yazılır mu yahu. Bu olacak iş mi yani.

Ali Sami Yen bir, Fatih Terim iki. İstediğin yazıyı yaz, bunu değiştiremezsin. Performans eleştirilir, ben de eleştiririm sen de eleştirirsin. Terim’den bahsederek yazı yazmak, isim vermemek, yazıda ne dediğinin belli olmaması bunlar olacak işler değil. Rüştü Reçber markasına ayıp. Ben Rüştü Reçber’i çok da beğenen ve seven bir insan olarak üzüldüm. Hepimizin birbiriyle derdi olabilir ama bu iş şahsi meseleler ile yapılacak iş değil. “

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