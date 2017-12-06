Leipzig Beşiktaş maçında saat detayı… Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi uçuşu saat kaçta hangi kanalda?

Beşiktaş bu akşam Şampiyonlar Ligi grubundaki son maçına çıkacak. Gruptan çıkmayı geçtiğimiz hafta garantileyen Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi randevusu saat kaçta başlayacak? Leipzig Beşiktaş maçının şifreli mi yayınlanacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı da büyük merak konusu. Leipzig Beşiktaş maçı alışılmış Şampiyonlar Ligi saatinin dışında yayınlancak işte detaylar...

Beşiktaş Leipzig maçı taraftarlarca heyecanla bekleniyor. Grupta inanılmaz bir performans göstererek bir üst tura maç eksiğiyle adını yazdıran Beşiktaş’ın Leipzig karşısında çıkacağı prestij maçı bu gece geç saatte ekranlara gelecek ve maalesef şifreli kanalda yayınlanacak.

LEIPZIG BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA? LEIPZIG BEŞİKTAŞ MAÇI ŞİFRELİ Mİ?

Leipzig Beşiktaş maçı Beşiktaş’ın deplasmanda galibiyet arayacağı maç olacak. Normalde Şampiyonlar Ligi maçlarının 21:45’te başlayacak olmasına alışmış olan taraftarlar için bugün maçın saat biraz daha geç olmuş olacak. Leipzig Beşiktaş maçı saat 22:45’te çıkacak. Beşiktaş Leipzig maçını yayınlayacak kanal ise Tivibu Spor 2 olarak belirlendi. Beşiktaş Leipzig maçı şifreli olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ BELLİ OLDU

Bu sonuçların ardından A, B, C ve D gruplarında bir üst tura yükselen takımlar arasında Basel, Bayern Münih, Chelsea ve Juventus, Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri arasında yer aldı. Öte yandan H grubunu lider tamamlamayı garantileyen Real Madrid de siyah beyazlı ekibin muhtemel rakipleri arasında yerini almıştı.

Beşiktaşımız, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 6. ve son maçında RB Leipzig ile deplasmanda yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.#Beşiktaş#UCL pic.twitter.com/4lQA0P9jzR — Beşiktaş JK (@Besiktas) 5 Aralık 2017

MUHTEMEL KADRODA KİMLER VAR?

Teknik direktör Şenol Güneş Leipzig karşısında bir kaç oyuncusunu dinlendirmeyi düşünüyor. Şampiyonlar Ligi'nde Şubat ayına kadar uzun bir ara olacağı için lig maçlarına daha fazla önem vermeyi planlayan Güneş, Leipzig karşısında bazı oyuncuları dinlendirecek. Sezon başından bu yana fazla süre alamayan Negredo, Lens, Medel gibi isimlere şans tanıyacak olan Şenol Güneş iki haftadır yükselişte olan bu oyuncularını da ödüllendirmiş olacak.Kalede Fabri ile maça başlayacak olan Güneş defans dörtlüsünü her zaman olduğu gibi Gökhan Gönül, Pepe, Tosic ve Adriano'dan oluşturacak.Atiaba'yı da dinlendirmesi beklenen Güneş'in orta ikilide Oğuzhan ve Medel'i oynatması beklenirken hücumdaki oyuncuların Lens, Talisca, Babel ve Negredo olması en kuvvetli ihtimal.