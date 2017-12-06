Hıncal Uluç’tan olay açıklamalar! ‘Geri zekalı olduğunu tahmin etmiyorum’

Spor yazarı ve yorumcusu Hıncal Uluç, katıldığı televizyon programında birbirinden ilginç açıklamalarda bulundu.

İşte Hıncal Uluç’un Galatasaray ile ilgili çarpıcı sözleri…

‘Fatih Terim, son zamanlarda çok hatalar yaptı ama ‘Özbek Brothers’ ile çalışacak kadar geri zekalı olduğunu tahmin etmiyorum.

Camiada Terim’e karşı olanlar var, taraftarlar arasında karşı olanlar var. Terim kendini unuttturmadan gelirse Galatasaray’da başarılı olamaz.

Muslera iyi kaleci değil arkadaş. Bir Fatih Terim senaryosunu yazsak alacağı ilk adam kaleci olur. İyi kaleci yenecek golü yesin, yenmeyecek golü yersen takımı çökertirsin.

Muslera, yenmeyecek goller yiyor, yan toplara çıkmayı bilmiyor, ayağıyla top kullanmayı bilmiyor. Bu nasıl iyi kaleci olur ya? Muslera Türkiye’nin en güvenilmez kalecilerinin başında geliyor.

Mesele Tudor değil, mesele Tudor’u orada tutan başkan da değil. Mesela Tudor’u orada tutan başkanı alkışlayan Galatasaray Genel Kurulu’dur…

Tudor üzerinde konuşulmaya değer bir adam değil. Hiçbir özelliği yok, tam bir futbol cahili.

Teknik direktörlük başka bir şey, antrenörlük başka bir şey. Beşiktaş’ı ve Şenol Güneş’i hiç analiz etmemiş.

Beden eğitimi öğretmeni bile takımı kondisyon olarak hazır tutabilir. Önemli olan rakibi analiz etmek. Planın tutmadığı zaman devreye sokacağın B planını belirlemek. Tudor’da bunların ikisi de yok.

İlk haftalardaki sonuçlar nedeniyle Tudor’u hoca zannedenler oldu. Beşiktaş 10 tane atabilirdi. O gün Beşiktaş 10 tane atabilirdi. Atsaydı Galatasaray’ın kurtulma şansı olabilirdi.’

(Sporx)

Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe PFDK`ya sevk edildi İlgili Haberi Oku