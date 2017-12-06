Giuliano Fenerbahçe’nin Totti’si olacak!

Kasımpaşa maçındaki 4-6-0, yani santrforsuz sistem, yeni değil. Aykut Hoca, Janssen’le de bu sistemi uygulamak istiyor. Çünkü onun ‘trequartista’sı Giuliano.

Aytunç Erkin / Sözcü

İlk önce sözü Aykut Kocaman'a verelim: “Bu oyun, savunma ve atağın iç içe olduğu bir oyun. Savunmasız atak, ataksız da savunma olmaz. Birbirinden ayıramazsınız. Bunu iyi yapan oyuncularla başarılı olursunuz. Dünyanın en iyi takımları savunma yapan takımlar mı? Saçma sapan düşünce. Aptalca ama alıcı buluyor. İlk teknik direktörlüğümü yaptığım İstanbulspor'dan beri hayalim, daha çok üçüncü bölgede oynayan bir takım kurmak. Bunun için sağlam bir savunma lazım. Tamamen savunma takımı demek doğru değil. Barcelona'da 10 kişilik grup topu 5-6 saniyede geri almak için çalışıyor…”

Aklındaki sistemi ilk kez uyguladı

15 Haziran 2017'de Aykut hoca kendisine yöneltilen ‘savunmacı' eleştirisine böyle yanıt vermişti. Haftalardır Fenerbahçe'yi eleştirenler de iki galibiyet sonrası yine skor yazarı olarak sarı-lacivert formayı yere göğe sığdıramamaya başladı. Peki Kocaman ne yaptı? Hemen yanıtını verelim: Kasımpaşa maçında yeni bir şey yapmadı, hep oynatmak istediği futbolu ilk kez oynatabildi. Maça ve haftaya 4-6-0, yani santrforsuz sistem damga vurdu. Bu, yeni bir durum değildi. Çünkü Aykut hoca Janssen'le de oynasa 4-6-0'ı uygulamak istiyor. Açalım:

Hücumda 8, savunmada 10 kişi

İyalya’da ‘trequartista' denilen, 10 numaranın liderliğindeki kurgu, Kasımpaşa maçında, Saracoğlu'ndaydı. 2006'da Roma'da kenarda Spalletti ve sahada Totti ile bütünleşen sistemin Aykut Kocaman versiyonundaki lideri Giuliano'ydu. 90 dakika boyunca hem defansta hem hücumda gördük Brezilyalı yıldızı. Bu sistemde 6 orta saha oyuncusunun önemi büyük. Topal-Souza-Aatif-Dirar- Alper'le yapılmaya çalışılan, hücumda beklerle beraber 8, defansta da 10 kişi birden olmak. Maçı tribünde takip edenlerin değişik olarak gördükleri şuydu:

Tugay Kerimoğlu tarzı bir isim şart

Taskımdaki herkes top rakipteyken, topla kendi kalesi arasında olup, topu kapmak için uğraştı. Kasımpaşa çıkamadı ya da çıktığı anda 10 kişiyle karşılaştı. Fenerbahçe'nin handikapı, iki noktada ortaya çıktı. 4-6-0'da hücumda teknik, savaşan ve pas yapabilen orta saha oyuncuları olmalı. Şu anda görülen, çift ön liberodan birinin daha fazla pas yapabilen ve savaşan bir oyuncuya dönüşmesi. Bu da Mehmet Ekici'nin 11'e girmesiyle ya da Galatasaray'ın efsanesi Tugay Kerimoğlu (‘Box to box' yani hem ileri geri hem de geri oynayabilen orta saha) gibi bir isim olabilir.

Ayağa paslarla kaleye inmek

Bu sistemin bir başka özelliği, ayağa paslarla, rakip oyuncuları ekarte edilerek ceza sahasına 5 kişiyle girilmesi. İlk yarıda bunu Şener-Dirar, ikinci yarıda Aatif'la gördük. Herkes maç öncesi Alper ya da Giuliano'yu konuşurken, arkadan gelenlerin üretkenliğini düşünmedi. Önceki maçları aklınıza getirin. Aykut hocanın Soldado yerine neden Janssen'i oynattığını anlayacaksınız. Hollandalı, hem defans hem de hücuma katılan ve sahte olmayan bir golcü. Neto'nun kadroya tekrar girmesi ve devre arasında da sol kanata yapılacak takviye, sistemi daha işler hale getirecek.

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