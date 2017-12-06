Galatasaray’ın sponsorundan flaş açıklama

Odeabank bugün ortaya atılan Galatasaray'dan 'sponsorluğunu çekiyor' iddialarını yalanladı ve sarı kırmızılı kulüp ile devam edeceklerini açıkladı.

Futbolda son haftalarda kötü sonuçlar alan Galatasaray‘ın basketbolda da kötü bir olayla karşı karşıya kaldığı iddia edilmişti.

Potada son iki sezonda 15 milyon Euro’yu adeta çöpe atan sarı-kırmızılılar, ligin 9. haftasında 5. yenilgisini TOFAŞ’tan alırken, takımın isim sponsoru olan Odeabank‘ın mevcut sözleşme sona erdiğinde yeni teklif yapmayacağı öne sürülmüştü. Bunun üzerine Cim Bom’un forma sponsoru olan Odeabank’tan resmi açıklama geldi.

İŞTE O AÇIKLAMA:

Bugün çeşitli mecralarda yayınlanan, Odeabank'ın Galatasaray'ın sponsorluğundan çekileceği yönünde çıkan haberler asılsızdır. Odeabank'ın 2020 yılına kadar Galatasaray Basketbol şubesine sponsor desteği devam etmektedir.

Bilginize arz ederiz.