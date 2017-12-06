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Galatasaray’a bir şok da sponsordan!

Bu sezon basketbolda büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Galatasaray'a, bir şok da sponsordan geliyor.
08:326 Aralık 2017
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Galatasaray’a bir şok da sponsordan!

Futbolda tökezlemeye başlayan Galatasaray, basketbolda ise dibe vurdu.

Potada son iki sezonda 15 milyon Euro’yu çöpe atan sarı-kırmızılılar, ligin 9. haftasında 5. yenilgisini TOFAŞ’tan alırken, takımın isim sponsoru olan Odeabank’ın mevcut sözleşme sona erdiğinde yeni teklif yapmayacağı öğrenildi.

2015 yılından bu yana Odeabank, sarı-kırmızılı takımın basketboldaki isim sponsorluğunu yapıyordu.

İki taraf arasında 2015 senesinde 3 yıllık anlaşma yapılırken, Galatasaray bu anlaşmadan 8,4 milyon euro kazanmıştı.

05 Aralık 2017 Galatasaray`da kritik toplantı sona erdi! Igor Tudor ve Fatih Terim açıklaması Galatasaray'ın Yönetim Kurulu Toplantısı sona erdi. Toplantı bitiminde bir açıklama yapan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 'Herhangi bir antrenör değişikliği söz konusu değil' dedi. İlgili Haberi Oku

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