Galatasaray’a bir şok da sponsordan!
Bu sezon basketbolda büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Galatasaray'a, bir şok da sponsordan geliyor.
Futbolda tökezlemeye başlayan Galatasaray, basketbolda ise dibe vurdu.
Potada son iki sezonda 15 milyon Euro’yu çöpe atan sarı-kırmızılılar, ligin 9. haftasında 5. yenilgisini TOFAŞ’tan alırken, takımın isim sponsoru olan Odeabank’ın mevcut sözleşme sona erdiğinde yeni teklif yapmayacağı öğrenildi.
2015 yılından bu yana Odeabank, sarı-kırmızılı takımın basketboldaki isim sponsorluğunu yapıyordu.
İki taraf arasında 2015 senesinde 3 yıllık anlaşma yapılırken, Galatasaray bu anlaşmadan 8,4 milyon euro kazanmıştı.