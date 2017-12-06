Galatasaray 69-64 ESBVA-LM
Sahasında konuk ettiği ESBVA-LM'yi mağlup eden Galatasaray, Euroleague Kadınlar A Grubu'nda 4. galibiyetini aldı.
Euroleague Women A Grubu 7. hafta maçında Galatasaray sahasında ağırladığı Fransa temsilcisi ESBVA-LM’yi 69-64 mağlup etti.
Salon: Ahmet Cömert
Hakemler: Nikolaos Somos, Ivan Mlicevic, Sonia Teixeira
Galatasaray: Işıl Alben 7, Özge Kavurmacıoğlu 5, Epoupa 18, Dubljevic 17, Petronyte 18, Meltem Yıldızhan 2, Merve Uygül 2, Gizem Başaran
Başantrenör: Marina Maljkovic
ESBVA-LM: Leedham 16, Nsimbo 6, Gomis 15, Amant 7, Sy-Diop 8, Kamba 3, Konate 4, Cousseins, Jovanovic 5
Başantrenör: Frederic Dusart
1. Periyot: 19-25 (ESBVA-LM lehine)
Devre: 34-37 (ESBVA-LM lehine)
3. Periyot: 54-50 (Galatasaray lehine)
Son güncelleme: 22:15 | 06.12.2017