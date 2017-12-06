Fenerbahçe’nin yıldızı Giuliano taraftarın sorularını yanıtladı
Fenerbahçe’nin performansı son haftalarda yükselişe geçen Brezilyalı yıldız oyuncusu Giuliano, sarı-lacivertli taraftarların sorularını yanıtladı. Fenerbahçe’nin Twitter üzerinden oluşturduğu #AskGiuliano (Giuliano’ya sor) etiketine gelen sorulardan bazıları, başarılı hücum oyuncusuna soruldu. Brezilyalı sorulara samimiyetle yanıt verdi.
Çok tutkulu bir ortam, çok yoğun bir şekilde yaşanıyor. Brezilya'da da büyük derbiler oynadım ama buradakiler daha ateşli. #AskGiuliano https://t.co/KGfn2u7yLE
— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 6 Aralık 2017
Berkay Can adlı bir kullanıcının, “Türkiye’deki derbilerdeki atmosferler ve özellikle Kadıköy’ün atmosferi hakkında ne düşünüyorsun?” sorusuna, “Çok tutkulu bir ortam, çok yoğun bir şekilde yaşanıyor. Brezilya'da da büyük derbiler oynadım ama buradakiler daha ateşli” şeklinde yanıt veren Brezilyalı, “Lahmacun mu, çiğ köfte mi” sorusuna ise “Lahmacun, evet!” cevabını verdi.
.@duyguu_fb #AskGiuliano pic.twitter.com/jD9bB8thvd
— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 6 Aralık 2017
.@eceemm14 #AskGiuliano pic.twitter.com/5BcT0rknfp
— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 6 Aralık 2017
Türk çayı :) #AskGiuliano https://t.co/mLzGW8hH1L
— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 6 Aralık 2017
Baklavanın en sevdiği tatlı olduğunu da ifade eden 27 yaşındaki futbolcu “Türkçe’de en sevdiği kelime?” sorusuna da “Afiyet olsun” yanıtını verdi. Gol ve asist arasında golü, çay ve kahve arasında da Türk çayını tercih ettiğini belirten Giuliano, Fenerbahçe taraftarını ise “Çılgın, tutkulu, ailemiz” kelimeleriyle anlattı.
Çılgın, tutkulu, ailemiz. #AskGiuliano https://t.co/SzDBRFsADF
— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 6 Aralık 2017