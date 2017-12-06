Fenerbahçe’nin yıldızı Giuliano taraftarın sorularını yanıtladı

Son haftalardaki performansıyla beğeni toplayan Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Giuliano, Twitter üzerinden taraftarların sorularını yanıtladı.

Fenerbahçe’nin performansı son haftalarda yükselişe geçen Brezilyalı yıldız oyuncusu Giuliano, sarı-lacivertli taraftarların sorularını yanıtladı. Fenerbahçe’nin Twitter üzerinden oluşturduğu #AskGiuliano (Giuliano’ya sor) etiketine gelen sorulardan bazıları, başarılı hücum oyuncusuna soruldu. Brezilyalı sorulara samimiyetle yanıt verdi.

Çok tutkulu bir ortam, çok yoğun bir şekilde yaşanıyor. Brezilya'da da büyük derbiler oynadım ama buradakiler daha ateşli. #AskGiuliano https://t.co/KGfn2u7yLE — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 6 Aralık 2017

Berkay Can adlı bir kullanıcının, “Türkiye’deki derbilerdeki atmosferler ve özellikle Kadıköy’ün atmosferi hakkında ne düşünüyorsun?” sorusuna, “Çok tutkulu bir ortam, çok yoğun bir şekilde yaşanıyor. Brezilya'da da büyük derbiler oynadım ama buradakiler daha ateşli” şeklinde yanıt veren Brezilyalı, “Lahmacun mu, çiğ köfte mi” sorusuna ise “Lahmacun, evet!” cevabını verdi.

Giuliano Fenerbahçe`yi sırtlıyor Fenerbahçe'nin başarılı orta saha oyuncusu Giuliano Victor de Paula, sarı-lacivertli formayla gösterdiği performansla göz kamaştırıyor. Oynadığı son 3 lig maçında 3 gol ve 1 asist yapan Brezilyalı, Süper Lig'de haftalar ilerledikçe performansını ve takımını üst sıralara taşıyor. İlgili Haberi Oku

Baklavanın en sevdiği tatlı olduğunu da ifade eden 27 yaşındaki futbolcu “Türkçe’de en sevdiği kelime?” sorusuna da “Afiyet olsun” yanıtını verdi. Gol ve asist arasında golü, çay ve kahve arasında da Türk çayını tercih ettiğini belirten Giuliano, Fenerbahçe taraftarını ise “Çılgın, tutkulu, ailemiz” kelimeleriyle anlattı.