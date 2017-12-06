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Fenerbahçe 87-78 Wisla CANPARK

Sahasında Wisla CANPARK'ı mağlup eden Fenerbahçe, Euroleague B Grubu'nda lider Yakın Doğu Üniversitesi'ni takibini sürdürdü.
22:226 Aralık 2017
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Fenerbahçe 87-78 Wisla CANPARK

FIBA Euroleague Women B Grubu 8. haftasında Fenerbahçe sahasında ağırladığı Polonya ekibi Wisla CANPACK’ı 87-78 mağlup etti. Grupta 5. galibiyetini alan Fenerbahçe, 6 galibiyeti bulunan lider Yakın Doğu Üniversitesi’ni takibe devam etti.

Salon: Metro Enerji

Hakemler: Charalampos Karakatsounis, Elena Chernova, Michel Glod

Fenerbahçe: Aerial Powers 21, Verameyenka 16, Kelsey Plum 9, Ana Dabovic 3, Kia Vaughn 2, Tilbe Şenyürek 10, Ayşe Cora 16, Birsel Vardarlı Demirmen, Esra Ural 2, Pelin Bilgiç 8, Tuğçe Canıtez, Melisa Korkmaz

Başantrenör: Fırat Okul

Wisla CANPACK: Maurita Reid 13, Leonor Rodriguez 24, Tamara Radocaj 5, Cheyenne Parker 12, Giedre Labuckiene 6, Sonja Greinacher 8, Klaudia Niedzwiedzka 10, Katarzyna Suknarowska

Başantrenör: Krzysztof Szewczyk

1. Periyot: 21-14 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 44-36 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 57-53 (Fenerbahçe lehine)

Etiketler
Fenerbahçe Wisla CANPARK
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