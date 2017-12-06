Fatih Terim için müthiş iddia! Federasyon yetkileri ile görüşecek…

Bosna Hersek milli takımının başına Fatih Terim'in getirilmek istendiği ve ilk görüşmenin de gerçekleştiği iddia edildi

Bosna Hersek’in en çok okunan haber sitesi Klix.ba’da yer alan haberde;sözleşmesi sona eren Mehmed Bazdarevic’in milli takım teknik direktörlüğünden alındıktan sonra yeni teknik direktör için adayların Amar Osim ve Robert Prosinecki olarak belirlendiği, ama artık daha güçlü bir adayın daha bulunduğu belirtildi.

Bir dönem Galatasaray’da da forma giyen Bosna Hersekli eski futbolcu Tarık Hodzic’in aracılığıyla ayarlanan görüşmede, Bosna Hersek Futbol Federasyonu heyetindeki Zvjezdan Misimovic ve Sead Kajtaz da yer alacak.

Bosna Hersek yöneticilerinin eski Galatasaraylı futbolcu Tarık Hodzic aracılığıyla Terim’le ilk kontağı kurduğunun belirtildiği haberde, Hodzic de iddiaları doğruladı.

“Terim’le konuştum” diyen Hodzic, “Yakında yüz yüze görüşmek için de Türkiye’ye gideceğiz” dedi.

Bosna Hersek, daha önce bir dönem Kayserispor’u da çalıştıran Hırvat teknik adam Robert Prosinecki’ye de teklif götürmüştü.

Bosna Hersek, 2018 FIFA Dünya Kupası’na katılamamasının ardından Bazdarevic ile yollarını ayırmıştı.

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