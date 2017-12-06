Eskişehirspor’un yeni başkanı Halil Ünal

Eskişehirspor'da uzun süredir devam eden başkanlık krizi, Halil Ünal'ın yeniden göreve talip olmasıyla çözüldü.

Mevcut başkan Sinan Özeçoğlu’nun görevi bırakacağını açıklamasının ardından gözler yeni bir adaya çevrilmişti. 3 haftadır art arda ertelenen olağanüstü kongrelerden bir sonuç çıkmayınca, Eskişehirspor’u bir kez daha zor günler beklemeye başladı. Bugün yapılan kongrede de son dakikaya kadar bir liste Divan Kurulu’na sunulmazken, kulübün zor günlerinde üstlendiği görevler ile bilinen Halil Ünal, elini bir kez daha taşın altına koydu.

Süper Lig`de bir dönemin korkulan ekipleri batma tehlikesi yaşıyor Avrupa'nın önemli ligleriyle baş edebilme adına önemli adımların atıldığı Türk futbolunda geçmişi başarılarla dolu olan ancak şu an alt liglerde mücadele eden birçok takım mali yönden büyük sıkıntılarla boğuşuyor. Tarihinde Süper Lig kariyerleri bulunan Karşıyaka, Bucaspor, Kayseri Erciyesspor, Eskişehirspor, Balıkesirspor, Gaziantepspor, Mersin İdman Yurdu ve Manisaspor ile 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kocaeli Birlikspor, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve FIFA tarafından puan silme cezaları aldı. İlgili Haberi Oku

Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen kongreye eski başkanlar Halil Ünal, Mesut Hoşcan, Aydın Begiter, Nebi Hatipoğlu, sanatçı Mithat Körler ve Eskişehirspor’un efsane oyuncularından Fethi Heper katıldı. Salonun büyük çoğunluğunun doldurulduğu kongrede, herhangi bir liste Divan Kurulu’na ulaşmadı. Bunun için 3 kere ara veren Divan Kurulu, bir başkan adayının çıkmasını bekledi. Ardından söz alarak kürsüye çıkan Halil Ünal, başkan olmak için tüzüğün değiştirilerek herkesin katılacağı bir yönetimin oluşmasını teklif etti. İlerleyen günlerde yapılacak bir kongre ile bu teklifin görüşmesi yapılacakken, Halil Ünal listesini Divan Kurulu’na sundu.

Eskişehirspor`dan sıradışı protesto TFF 1. Lig'de zor günler geçiren Eskişehirspor'un Çaykur Rizespor'u konuk ettiği karşılaşma öncesinde ev sahibi Eskişehir'in oyuncuları başlama vuruşundan sonra kendi sahalarında bir dakika boyunca kümelenerek ve taraftarların alkışlarına karşılık vererek protestoda bulundu. İlgili Haberi Oku

Ünal: Biz bu kulübe 40 küsur milyon para bulduk

Oylamadan önce bir konuşma yapan Halil Ünal, “Tabii ki içimiz kan ağlıyor. Yüreğimiz yanıyor. Niye? Yaşadığımız süreçler, hoş olmayan süreçler. Ama çok mutlu günlerini de hep beraber yaşadık. Netice olarak bu 27 milyonluk yük, birimizin altından kalkması için çok ağır bir yük. Biz arkadaşlarımız ile birlikte bu yükün 7 milyonunu taşıyabiliriz. Bu acil bulunması gereken bir para, zaman içerisinde yine kulübe para bulacağız. Geçen sene de biz bu kulübe 40 küsur milyon para bulduk. Yine gelirimiz yoktu ve nelerle yaşadık? Her gün bir puan silme cezası geldi. Onları neyle idare ettik.? Bu oyuncuları neyle alıp takımı kurduk? O finale nasıl gittik? 1 lira gelirin yoktu. Bu sezon da yoktu. Sinan başkan buldu, cebinden verdi bu kadar götürdü ama o da yoruldu. Yarın yine birisi yorulacak” dedi.

Eskişehirspor`da futbolcular antrenmana çıkmadı Yeterli çoğunluk sağlanamadığı için henüz bir başkanı bulunmayan Eskişehirspor, zor günler geçiriyor. Türk futbolunun efsane kulübünde futbolcular, duyarsızlığa dikkat çekmek için antrenmana çıkmadı. Eskişehirspor Teknik Direktörü Yücel İldiz, konu ile ilgili açıklama yaptı. İlgili Haberi Oku

“Yarın sabah hep beraber takıma moral verelim”

Kulübün yaşadığı borç batağından nasıl kurtulacağının yol haritasını da çizen Ünal, “Bunun reçetesi, sevgili genel kurul uygun bulursa, Eskişehirspor Yönetim Kurulu’nun 50’ye çıkmasını talep ediyorum. Normalde 15, bizim 15 kişilik listemiz zaten vardı. Her vakit vardı, bıraktığımız zamanlar da vardı. O 15 kişiden olmuyor. Bunu 50’ye çıkartalım. Daha ortak akılcı modelde hep birlikte yönetelim. Yönetime gelecek her arkadaş 200 bin lira para veya kaynak bulma sözünü versin. Bir ricam ise eski başkanlardan oluşan Ali Eldem ağabeyimin de yer aldığı bir icraat kurulunun oluşmasıdır. Hep bize hırsız diyorsunuz ya, sanki kulübe para yağıyor da, onun için hem denetlesinler hem de bize 10 milyon para kaynağı oluştursunlar. Bu modeli benimserseniz, buyurun hep beraber bu kongrede bu işi kapatalım. Yarın sabah hep beraber takıma moral verelim. Bir başkası varsa, ben aday değilim, desteklemeye hazırım. Bugün Nebi başkana da söyledim, 300 bin lira gibi bir para gücüm var. Diğer arkadaşlarla beraber 2 milyon 400 bin lira gibi bir kaynağı biz Nebi’ye yapabildik. Ama borç çok” şeklinde konuştu.

“Kimse yok ama biz yine varız”

Konuşmasının ardından tek adayın olmasından dolayı açık oylamaya gidilirken, Halil Ünal Eskişehirspor’un bir kez daha başkanlık koltuğuna oturdu. Başkan Ünal’ın açıkladığı listede başlıca Gürdal Abacı, İsmail Ilgaz, İsmail Hakkı Gül, İlhan Arslan, Erdal Şahbaz, Kaan Ay, Harun Adıgüzel, Gültekin Güvensoy, Murat Ilgaz, Murat Kahya, Ekrem Birsen isimleri yer alırken, Divan Kurulu mazbatayı yeni yönetime teslim etti. Bu sırada salonda bazı üyeler ortamı gerecek hareketlerde bulunurken, yeni başkan Halil Ünal teşekkür konuşması yaptı. Salonda taşkınlık çıkaranlara seslenen Ünal, “Eskişehirspor’un yeni Olağanüstü Genel Kurulu hepimize hayırlı ve uğurlu olsun. Nasıl bir sürece, yine ne adına girdiğimizi inşallah tahmin ediyorsunuz. Kimse yok ama biz yine varız” diye konuştu.