Eski hakem Mark Clattenburg’dan flaş itiraf!

Eski İngiliz hakem Mark Clattenburg, 2016 yılında oynanan Chelsea - Tottenham maçında Tottenham oyuncularını bilerek atmadığını belirtti.

Premier Lig’de yıllarca görev alan ve geçen sene hakemlik kariyerini noktalayan Mark Clattenburg, 2016 yılında oynanan Chelsea – Tottenham maçı hakkında flaş ifadeler kullandı. Tottenham, şampiyonluk için mutlak kazanması gereken maçta Chelsea ile 2-2 berabere kalmış ve o maçın ardından Leicester City, şampiyonluğunu ilan edip çok konuşulan bir başarıya imza atmıştı.

Zorlu maçı yöneten Mark Clattenburg ise İngiliz basınına yaptığı açıklamada o maçta Tottenham oyuncularına bilerek kırmızı kart çıkartmadığını belirtti. İngiliz hakem, kritik maçta tam 9 Tottenham futbolcusuna sarı kart çıkarmıştı. Chelsea – Tottenham maçı, bir Premier Lig maçında bir takımın en çok sarı kart gördüğü maç olmuştu.

‘‘ŞAMPİYONLUĞU ÇALDI DERLERDİ”

Mark Clattenburg, ”Tottenham’ın kendi kendini imha etmesine izin verdim. Tottenham’a 3 kırmızı kart göstermeliydim. Ama 3 oyuncusunu atsam ne derlerdi? Ertesi gün gazetelerin başlığında Clattenburg, Tottenham’ın şampiyonluğunu çaldı derlerdi. Oyuna yardımcı oldum ve Tottenham, kendi kendini imha edip, şampiyonluğu Leicester’e verdi” sözlerini kullandı.

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