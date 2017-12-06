Dinamo Tiflis 70-97 İstanbul BBSK
FIBA Europe Cup E Grubu’nun son maçında İstanbul Büyükşehir Belediyespor deplasmanda Gürcistan ekibi Dinamo Tiflis’i 97-70 mağlup ederek adını ikinci tura yazdırdı.
Salon: Tiflis Olimpik
Hakemler: Gintaras Vitkauskas, Ilya Putenko, Gytis Vilius
Dinamo Tiflis: Patsatsia 6, Turpin 13, Boyd 9, Gacesa 18, Berishvili 7, Grdzelidze 11, Londaridze 2, Gogodze 2, Sharabidze 2
Başantrenör: Kakhi Kacharava
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Bircevic 15, Toolson 17, Buva 22, Thompson 15, Uğur Dokuyan 4, Tevfik Akdamar 3, Ayberk Olmaz 5, Bekir Sabri Karlı 2, Buckner 11, Klobucar 3, Furkan Açya, Mert Çevik
Başantrenör: Ertuğrul Erdoğan
1. Periyot: 23-30 (İstanbul Büyükşehir Belediyespor lehine)
Devre: 42-53 (İstanbul Büyükşehir Belediyespor lehine)
3. Periyot: 62-78 (İstanbul Büyükşehir Belediyespor lehine)