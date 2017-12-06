CANLI | RB Leipzig Beşiktaş: 0-1

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde G Grubu'nu lider bitirmeyi garantileyen Beşiktaş'ın grup aşaması macerası RB Leipzig Beşiktaş maçı ile sona eriyor. Mücadeleye yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkan siyah-beyazlılar için formalite niteliğindeki karşılaşmanın canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR'da...

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu son maçında Beşiktaş, RB Leipzig’e konuk oluyor. Siyah-beyazlıların son maç öncesinde gruptan lider çıkmayı garantilediği; Beşiktaş için formalite ve prestij maçı niteliği taşıyan karşılaşmanın canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR’da…

Beşiktaş’ta Şenol Güneş, rotasyona giderken bu sezon kadroda kendilerine daha az yer bulan futbolculardan kurulu bir kadroyla sahaya çıkıyor. Ev sahibi Leipzig’in ise kazanmaktan başka çaresi yok. Porto’nun puan kaybetmesini bekleyecek olan Leipzig, temsilcimizi mağlup edip kendi payına düşeni yapmak istiyor. İşte zorlu mücadelede iki takımın 11’i:

RB Leipzig: Gulacsi, Klostermann, Orban, Ilsanker, Halstenberg, Demme, Kampl, Keita, Bruma, Werner, Augustin

Beşiktaş: Tolga, Necip, Mitrovic, Tosic, Caner, Medel, Oğuzhan, Lens, Talisca, Mustafa, Negredo