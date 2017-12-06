Burak Yılmaz’dan Arda Turan paylaşımı: Geliyor…

Trabzonspor'da forma giyen Burak Yılmaz, Arda Turan ile yaptığı görüşmeyi 'Geliyor...' yazısıyla paylaştı.

Barcelona’da bu sezon kadroya girmekte zorlanan Arda Turan’ın devre arasında gönderileceği haberleri dolaşırken, Trabzonspor’un golcüsü Burak Yılmaz’dan ilginç bir paylaşım geldi. Arda Turan ile yaptığı görüntülü telefon görüşmesinden bir fotoğrafı paylaşan Burak Yılmaz’ın,”Geliyor…” yazısını eklemesi taraftarlarca Türkiye’ye dönüyor olarak algılandı.

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Ancak Burak Yılmaz’ın “Geliyor…” yazısının altında transfer değil, Arda Turan’ın sakatlıktan döndüğü haberi olduğu öğrenildi.