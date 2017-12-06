Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
TRABZONSPOR
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Burak Yılmaz’dan Arda Turan paylaşımı: Geliyor…

Trabzonspor'da forma giyen Burak Yılmaz, Arda Turan ile yaptığı görüşmeyi 'Geliyor...' yazısıyla paylaştı.
19:486 Aralık 2017
0
Burak Yılmaz’dan Arda Turan paylaşımı: Geliyor…

Barcelona’da bu sezon kadroya girmekte zorlanan Arda Turan’ın devre arasında gönderileceği haberleri dolaşırken, Trabzonspor’un golcüsü Burak Yılmaz’dan ilginç bir paylaşım geldi. Arda Turan ile yaptığı görüntülü telefon görüşmesinden bir fotoğrafı paylaşan Burak Yılmaz’ın,”Geliyor…” yazısını eklemesi taraftarlarca Türkiye’ye dönüyor olarak algılandı.

02 Aralık 2017 Ahmet Bulut`tan Arda Turan açıklaması: `Barcelona`dan ayrılacak` İlgili Haberi Oku

Ancak Burak Yılmaz’ın “Geliyor…” yazısının altında transfer değil, Arda Turan’ın sakatlıktan döndüğü haberi olduğu öğrenildi.

Etiketler
arda turan barcelona burak yılmaz trabzonspor
Son güncelleme: 19:51 | 06.12.2017
Skor
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER