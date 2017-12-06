Aykut Kocaman arabasını Aziz Yıldırım’a sattı!

Çanakkale'nin Biga ilçesinde gerçekleşen araç alım satım işleminde yaşanan bir tesadüf 'yok artık' dedirtti!

Aykut Kocaman, Aziz Yıldırım’a arabasını sattı… Bu olayı haber yapan şey; Fenerbahçe Teknik Direktörü ve Başkanı arasındaki araç alım-satımı değil. Gelin, ‘Tesadüfün de böylesi’ dedirten haberin detaylarına bakalım…

Biga Cumhuriyet Mahallesinde ikamet eden Aziz Yıldırım adlı bir vatandaş, yine kendisi gibi Biga Yeniceköy’de oturan Aykut Kocaman’ın aracını noter satışı ile satın aldı. Bu inanılmaz tesadüf görenleri hayrete düşürdü.

‘AZİZ ABİ’Yİ TANIYORDUM AMA SOYADI YILDIRIM’MIŞ YENİ ÖĞRENDİM’

Biga’da yaşayan Aziz Yıldırım “Ben beğendiğim bir aracı satın almak için sahibi ile görüştüm. Fiyatta anlaşınca satış yapmak için Biga’da notere gittik. Orada araç sahibinin adının Aykut Kocaman olduğunu öğrendim. Biz de kendi aramızda önce şaşırdık, sonra espri yaptık” açıklamasını yaptı. Aykut Kocaman ise, “Aziz Abi’yi önceden de tanıyordum. Ama soyadının Yıldırım olduğunu bilmiyordum. Sonra öğrendim ki Yıldırım’mış…” dedi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ile Fenerbahçe Teknik Direktör’ü Aykut Kocaman’ın isimlerinin Biga’da yaşayan vatandaşların isimleri ile benzemesi duyanlar tarafından tesadüfün böylesi az görülür dedirtti.