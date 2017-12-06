Ayhan Akman’ın burnu kırıldı

Burnu kırılan Galatasaray Futbol Takımı'nın yardımcı antrenörü Ayhan Akman ameliyat oldu.

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor’un yardımcısı Ayhan Akman’ın yapılan antrenmanda burnu kırıldı. Galatasaray Kulübü’nden yapılan açıklamaya göre Ayhan Akman bu sabah ameliyat edildi.

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Galatasaray Kulübü Ayhan Akman’ın son durumu ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Önceki gün yapılan antrenmanda burnuna aldığı darbe sonrası burnunda kırık oluşan Galatasaray Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Ayhan Akman, aynı gün Florya'da gerçekleştirilen ilk müdahalesinin ardından bu sabah başarılı bir operasyon geçirdi.

Sponsor hastanemiz Medical Park Bahçelievler’in Kulak Burun Boğaz Bölümü'nde yapılan operasyonun ardından durumu iyi olan Ayhan Akman'a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, en kısa zamanda sağlığına yeniden kavuşmasını temenni ederiz.”