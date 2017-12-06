Arkasspor 0-3 Zaksa Kedzierzyn-Kozle

CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Arkasspor, Zaksa Kedzierzyn-Kozle'ye (23-25, 28-30 ve 23-25) 3-0 mağlup oldu.

CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi’nde ülkemizi temsil eden Arkasspor, E Grubu’ndaki ilk maçında evinde Polonya ekibi Zaksa Kedzierzyn-Kozle’ye 3-0 mağlup oldu.

Atatürk Voleybol Salonu Vestel Venus Spor Kompleksi’nde oynanan müsabakanın setleri 23-25, 28-30 ve 23-25’lik skorlarla sona erdi. Arkasspor, gruptaki ikinci maçında 20 Aralık’ta Belçika’da Noliko Maaseik ile karşılaşacak. Bursa BŞB 2-3 Eczacıbaşı VitrA Deplasmanda Bursa BŞB ile karşılaşan Eczacıbaşı VitrA, rakibini altın sette yenmeyi başardı. İlgili Haberi Oku

SALON: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Sanja Miklosic (Slovenya), Roy Bensimon (İsrail)

ARKASSPOR: Muhammet, Gökhan, Mustafa, Sanchez, Fromm, Matic, Burak, Muzaffer, Adis

ZAKSA KEDZIERZYN-KOZLE: Buszek, Bieniek, Toniutti, Deroo, Wisniewski, Torres, Zatorski, Jungiewicz

SETLER: 23-25, 28-30, 23-25

SÜRE: 92 dakika (31, 33, 28)